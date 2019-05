E neie Video, dee vun de Grafiker an Designer vun der franséischer Boîte VR4Player gemaach gouf, weist, wéi déi nei Playstation eventuell kéint ausgesinn.

Direkt vir ewech: nee, et ass net den offiziellen Design vun der Konsol an et ass och kee Leak. De franséische Blog VR4Player, deen sech, wéi de Numm et scho seet, virun allem op VR konzentréiert, huet elo e klengen Teaser vun iwwer 3 Minutte publizéiert an deem een eng Iddi vun der Konsol virgestallt kritt. Interessant ass, dass een och nei Designs vun der Manette an dem VR-Brëll kritt.

Vum Ausgesinn hier, fält virun allem de ronnen Deel vir an der Mëtt vun der Konsol op, déi deelweis un den Design vun der aller éischter Playstation aus de 90er Joren erënnert. Fir um ronnen Deel vun der Konsol, erkennt ee verschidden Uschlëss, déi mat enger Klapp kënne verstoppt ginn. Ënnert anerem sollen hei USB 3.0 an HDMI-Schnëttstell kommen, déi virun allem natierlech d'VR-Technologië méi einfach mat der Konsol connectéiere loossen.

Ma och hannen un der Konsol erkennt een eng ganz Partie Ports. Gewise gëtt am Video och, wéi d'Lëftung méi optimal schafft an dass d'Fans sech eventuell op eng extra lues Konsol freeë kënnen.

Sony selwer huet dann och dës Woch eng Rei nei Infoe ginn, niewent deenen, déi jo scho méi laang bekannt sinn. Am Zentrum stinn niddreg Käschten an de Choix, deen een de Gamer wéilt loossen. Et dierf een dovunner ausgoen, dass Sony engem d'Méiglechkeet léisst, seng Games iwwer Streaming, Downloads oder eben Disk ze kréien. En UHD-Blue-Ray-Lafwierk wäert et wuel net ginn.

Soss goufen et alt nees déi gewinnten Infoen iwwert eng "Backwards-Kompatibilitéit", 8K a Raytracing. Sony hat jo ufanks der Woch ugekënnegt, dass een och eng Plattform fir eege Videospillverfilmunge wéilt op d'Been stellen.