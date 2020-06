D'Spiller déi am meeschte gespillt goufen, sinn Animal Crossing, Call of Duty oder och nach Final Fantasy VII. D'PS4 ass d'Nummer 1 Konsol am Land.

Virun en puer Wochen hate mer Iech gefrot, wéi vill oder wéineg, respektiv wat dir am Confinement gezockt hutt an elo och nach ëmmer zocke géift. Dir hutt doropshi ganz fläisseg matgemaach an eis e klengen Abléck an Äert Gaming-Verhale ginn. Dofir soe mir deene bal 500 Participante Merci fir d’Matmaachen! Mä werfe mer elo en Bléck op d’Resultater!

An der éischter Fro wollte mer vun Iech wëssen, ob dir méi oder manner am Confinement gespillt hutt. Des Äntwert ass allerdéngs relativ eendeiteg ausgefall. Ronn 77% hunn am Gefill, dass se wärend der Kris méi gespillt hunn, wie soss. (Abb.1)

Abb.1 / © Steven Milbert

Dat kann natierlech vill Ursaachen hunn. Op der enger Säit waren d’Schüler a Studenten doheem, well se net hunn dierfen a Schoul goen an op der anere Säit hat esou muncher ee wuel méi Zäit a Loscht, fir déi eng oder aner Ronn méi laang virum Bildschierm ze setzen. Op den Télétravail eng Ursaach dovu kéint sinn, bléift nach erauszefannen. Wann ee sech allerdéngs elo den Alter vun de Participanten ukuckt, verschäerft sech dat ganzt Bild. (Abb.2)

Abb.2 / © Steven Milbert

Méi wéi d’Hallschent vun de Leit, déi matgemaach hunn, sinn tëschent 21 an 30 Joer al. Dës Altersgrupp ass mat deene vu 15 - 20 Joer wuel déi Grupp, di am stäerksten dovu betraff waren, dass d’Schoulen an Universitéiten hier Dieren hu missen zoumaachen. En plus ware si, wéi och all déi aner Gruppen, dovunner betraff, dass vill vun hire Fräizäitaktivitéite staark ageschränkt, bezéiungsweis nëmmen nach limitéiert auszeübe waren. Dofir verwonnert et net, dass d’Participanten an dëser Zäit des Ëfteren zu der Manette gegraff hunn.

Elo stellt sech natierlech d’Fro, wéi vill da méi gespillt gouf? Fir e besseren Abléck ze gewannen, gëllt et dës zwee Diagrammer ze vergläichen.

Abb.3 / © Steven Milbert

Abb.4 / © Steven Milbert

Um éischten Diagramm (Abb.3) gesi mer d’Gamingverhaale vun de Participante virun, an um zweete wärend (Abb.4) der Kris. Do léisst sech e risegen Ënnerscheed erkennen.

Esou hunn virun der Kris ronn 39% vun de Läit am Duerchschnëtt manner wéi 5 Stonnen an der Woch Videospiller gespillt. Doriwwer eraus hunn aner 27% vun de Participante „nëmme“ 5 – 10 Stonnen an der Woch gespillt. Um zweeten Diagramm hu sech d’Wäerter +- ausgeglach. De Prozentsaz vun de Leit, déi manner wie 5 Stonnen an der Woch gespillt hunn, huet sech méi wéi hallwéiert. Allerdéngs ass de Prozentsaz vun de Läit, déi méi wéi 25 Stonnen an der Woch gespillt hunn, drastesch an d’Luucht gaangen. Eng Erhéijung vun de Spillstonne wärend der Kris war wuel z'erwaarden, mä dass se esou drastesch ausfale géif, verwonnert dann awer, virun allem am Hibléck dorop, dass déi zwou Extreme vun der Ëmfro esou staark u Prozent zougeluecht, bezéiungsweis verluer hunn.

Am Groussen a Ganze léisst sech also festhalen, dass d’Leit an der Zäit vum Confinement méi gespillt hu wéi soss. Mä op wéi enge Konsolen huet d’Lëtzebuerger Land dann eigentlech gespillt? D’Äntwert op dës Fro fanne mer op dësem Diagramm (Abb.5).

Abb.5 / © Steven Milbert

A Relatioun zu alle Stëmmen déi ofgi goufen, kënnt raus, dass d’Lëtzebuerger am meeschten d‘Joy-Cons vun der Nintendo Switch an d’Manette vun der Playstation 4 an hiren Hänn haten. Mä och de PC ass mat 24% vun de Stëmme staark vertrueden. Interessant ass och de Fait, dass d’Xbox One am Verglach mat der grousser Konkurrenz staark hannendrun hänkt. D'Konsol klappt nëmme knapps d‘Nintendo 3DS-Serie, déi ëmmerhi scho zënter méi wéi 9 Joer um Maart ass.

Souvill zum Gaming-Verhalen, mä wéi war d’Kafkraaft am Grand-Duché wärend dem Confinement. Bei de Konsolen-Keef (Abb.6) hu sech d’Participanten zréckgehalen.

Abb.6 / © Steven Milbert

Nëmmen 8% hunn sech extra eng néi Konsol an der Corona-Kris kaaft. A vun deenen 8% hunn sech ëmmerhi méi wéi 70% eng Nintendo Switch zougeluecht (Abb.7.).

Abb.7 / © Steven Milbert

Och beim Akaf vun néie Spiller hu sech d’Participanten zréckgehalen (Abb.8).

Abb.8 / © Steven Milbert

Allerdéngs hunn sech hei ronn 36% extra en néit Spill fir d’Corona-Kris kaaft. De Verkafsschlager war bei dëser Fro op alle Fall Animal Crossing - New Horizons. Mä och Mario Kart 8 Deluxe, de Final Fantasy VII Remake an d'Call of Duty-Franchise ware bei de Participante beléift (Abb.9).

Abb.9 / © Steven Milbert

Allerdéngs goufen hei och eng helle Wull aner Spiller genannt, dorënner och esou Exote wéi Hamtaro: Ham-Ham Unite. Op Grond vu Plazmangel gouf sech entscheet just déi Spiller am Diagramm ze representéieren, déi och méi wéi 3 Votten haten.

Elo bléift just nach eng Fro iwwreg. Nämlech wéi eng Spiller d’Lëtzebuerger Land dann am meeschte beschäftegt hunn. Dir hutt eis fläisseg Är Spiller, déi Dir esou gezockt hutt, rageschéckt an opgrond vun Ären Äntwerte konnte mer déi folgend TOP 5 op d’Been stellen:

TOP 5 Spiller wärend dem Confinement

D‘Plaz 5 geet un Fortnite an un de Final Fantasy VII-Remake. Des Placéierunge si wuel kaum iwwerraschend. Esou handelt et sech bei Fortnite em eent vun deene beléiftsten a gehyptste Spiller weltwäit den Ament, bei Final Fantasy handelt et sech ëm eng Serie mat enger enormer Fanbase. En plus ass de Remake réischt den 10. Abrëll 2020 an den Handel komm an d’Spill gehéiert fir déi meeschte Final Fantasy Fans zu deene beléiftste Spiller vun der Gamm.

Fortnite / © Flickr

Final Fantasy VII Remake / © Flickr

D’Plaz 4 geet u League of Legends oder och nach LoL genannt. Des Placéierung ass kaum verwonnerlech. D’Spill huet eng riseg Community a gehéiert zu deene weltwäit am meeschte gespillte Spiller. Am leschte Joer hu beispillsweis ëm déi 115 Milliounen Mënsche LoL gespillt.

League of Legends

D’Plaz 3 geet un d’Fussball-Simulatioun FIFA vun Electronic Arts. Wéi och scho bei LoL huet FIFA eng enorm Community a Fans, déi all Joer op en Néits den neien Ofleeër an de Buttek kafe ginn. Dëst schéngt och beim aktuelle Fifa 20 de Fall gewiescht ze sinn. Déi grouss Community profitéiert natierlech dovun, dass d’Spill souwuel op der Switch, op der Playstation, op der XBox an um PC rauskënnt, wat och des drëtt Platz erkläre kann.

© Screenshot Youtube

D’Plaz 2 geet net un en eenzelt Spill, mä un eng ganz Réi. Natierlech ass hei vu Call of Duty riets. Activision huet sech mat der Call of Duty-Franchise wuel eng gëllen Nues verdéngt. D'Franchise huet sech ëmmerhi méi wéi 300 Millioune mol verkaaft a beleet domat och d’Plaz 6 vun deene meescht verkaafte Videospill-Franchisen op der Welt.

Gewonnen huet trotzdeem en anert Spill. D’Plaz 1 geet un e Spill aus dem Haus Nintendo. Riets ass natierlech vun Animal Crossing - New Horzions. Wéi mir schonn hei am Artikel geschriwwen haten, erfreet sech Animal Crossing un enger riseger Fanbase. Och zu Lëtzebuerg gëtt et eng grouss Community.

Wann Dir en Deel dovunner wéilt ginn oder Iech fir d’Spill interesséiert an Iech mat Läit wéilt austauschen, kéint des Facebook-Grupp eppes fir Iech sinn. Ausserdeem hu Fans scho missen iwwer 7 Joer op en Nofollger waarden. Dowéinst verwonnert et net, dass d’Spill sech méi wéi 11 Millioune Mol konnt innerhalb vun deenen éischten 10 Deeg verkafen. Dësen Hype huet sech wuel och am Lëtzebuerger Land verbreet a legitiméiert déi éischte Platz fir Animal Crossing.

Eis bléift just iwwreg Merci ze soen, dofir dass Dir esou zuelräich matgemaach hutt. Merci!