Nodeems an der Tëschenzäit scho 40 nei Strecken an d'Spill implementéiert goufen, gouf et den 9. November de leschten Update fir den Nintendo-Fun-Racer.

Esou kënnen d'Fans vum beléifte Racing-Spill zënter dem 9. November am Eechel-Cup souwéi am Stachi-Cup op aacht neie Strecken hiert Onwiesen dreiwen. Am Eechel-Cup kënnen d'Spiller an d'Spillerinnen deemno op de Strecke Rom-Rambazamba (Mario Kart Tour), DK Bergland (Mario Kart: Double Dash!!), Daisys Piste (Mario Kart Wii) a Piranha-Pflanzen-Bucht (Mario Kart Tour) Vollgas ginn.

Am Stachi-Cup kënnen d'Fans vum Spill hir Famill a Frënn op de Strecke Stadtrundfahrt Madrid (Mario Kart Tour), Rosalinas Eisplanet (Mario Kart 7), Regenbogen-Boulevard (Mario Kart Wii) a Bowsers Festung 3 (Super Mario Kart) erausfuerderen.

Doriwwer eraus kruten d'Spiller an d'Spillerinnen nach véier weider Charaktere spendéiert, mat deene si elo hiert Onwiesen op de verschiddene Circuiten dreiwe kënnen. Nei am Spill sinn den Diddy Kong, de Funky Kong, d'Pauline an och d'Peachette.

Zousätzlech goufe 17 weider Mii-Kostümer an d'Spill integréiert, déi een auswiele kann, wann ee mat sengem Mii spille wëll. Ee vun dëse Mii-Kostümer ass en Daisy-Kostüm, deen een allerdéngs just kritt, wann een eng Daisy-Amiibo ascannt. Déi aner Kostümer, vun deenen déi meescht Referenzen u Mario-Géigner sinn, kritt een och ouni Amiibo vun Nintendo zur Verfügung gestallt.

Weider goufen d'Wäerter vu verschiddenen Auto-Stécker ugepasst an et goufen e puer technesch Upassungen, déi de Spillfloss verbessere sollen, agebaut. Zulescht huet Nintendo nach eng Jukebox an d'Spill implementéiert, mat där ee sech d'Musek, déi op de vereenzelte Piste spillt, ulauschtere kann.

Domadder huet Nintendo mat hirem Streckepass am Ganzen 48 nei Piste souwéi 8 nei Charakteren an d'Spill implementéiert. Dëse Streckepass ass weiderhi fir 24,99€ am Nintendo E-Shop ze kréien. Leit, déi de Switch-Online-Erweiderungspass hunn, kënnen dës Pisten och ouni ufalend Käschte fir näischt spillen.