Am 3. a leschten Deel vun eiser Serie beschäftege mer eis ëm d'Geschlechterfro a Videospiller a wat sech hei an de leschte Jore massiv geännert huet.

*Den André Melzer ass Psycholog, huet an Däitschland studéiert a promouvéiert a schafft zënter dem Joer 2008 op der Universitéit Lëtzebuerg, dat spezialiséiert an der Sozial- a Mediepsychologie. Seng Schwéierpunkte sinn déi interaktiv Medien, wéi sozial Medien a Videospiller a kennt sech dohier méi wéi gutt mat der Psychologie vu Kanner a Jugendlechen an der Welt vun de Videospiller aus.

Mëttlerweil ass et sou, an dat muss als éischte festgehale ginn, well sech hei vill gedoen huet, dass genee sou vill Meedecher wéi Jongen, genee sou vill Männer wéi Fraen Videospiller spillen. Ma dach ginn et Ënnerscheeder, dat virun allem „Wat“ se spillen a „Wéi“ se spillen. Et ginn an éischter Instanz mol generell Ënnerscheeder beim Choix vum Genre. Bei de Jonge sinn dat kloer déi Spiller, déi méi an eng kompetitiv Richtung ginn, wou een sech moosse kann mat senge Matspiller a géintenee spillt. Ausernanersetzungen a Krich sinn déi Domainer, déi vum männleche Geschlecht dominéiert sinn. Hei stellt sech natierlech déi klassesch awer pertinent Fro, wou dëst genee hierkënnt?

D'Sozialisatioun vun de Geschlechter-Rollen - André Melzer

„War die Erziehung, war die Sozialisation so, dass Jungs so erzogen werden, dass sie das toll finden und sich irgendwann damit identifiziert haben? Dann bin ich das und deshalb interessiert es mich. Genau so bei den Mädchen oder bei den Frauen, die eher kooperative Spiele spielen, die eher Aufbauspiele spielen. Die vielleicht Spiele spielen, die thematisch eher, vielleicht sogar stereotyp-assoziert sind mit Mädchen- oder Frau-sein. Irgendwelche Kochspiele beispielsweise. Sims war so ein Klassiker, wo es ja darum geht so eine artifizielle Gesellschaft zu konstruieren und die am Laufen zu halten.“

Et kann een also festhalen: Spillen mécht jiddweree gären, egal op Fra, Mann an alles dotëscht an ausserhalb, et ass eng Saach déi absolut geschlechtsonofhängeg a geschlechtsiwwergräifend ass. Wat se spillen a wat d'Motiver sinn, wisou se grad dat spillen, also bestëmmte Genren léiwer hunn, dat ass dann duerchaus ënnerschiddlech. Dëst géif sech mat der Zäit ëmmer méi „opweechen“, sou den André Melzer, dat well sech jo och d'Stereotyppen ëmmer méi opweechen.

© HERO CREATIVE Image SourceImage Source via AFP

Dat erkennt een och op der anerer Säit bei de Produzenten an Entwéckler vu Videospiller. D'Zäite vun de muskuléisen, männlechen Helden, déi d'Prinzessin rette ginn, sinn zu groussen Deeler eriwwer. Bei ëmmer méi Spiller ass et quasi normal ginn, dass een sech eraussicht, op een e männlechen oder weibleche Personnage spillt. Souguer geschlechtsneutral Personnagen ginn ëmmer méi dacks eng Optioun.

Emol e Charakter spillen, deen net dat selwecht Geschlecht huet - André Melzer

"Das ist interessant dann icht nur für Jungs, beziehungsweise Mädchen, dass sie jeweils die ihnen zugeordnete geschlechtspassende Figur wählen, sondern das bietet ja immer ne super Gelegenheit für einen Jungen, mal ein Mädchen zu spielen und für ein Mädchen einen Jungen zu spielen, um da aus der traditionellen Geschlechterrolle auszubrechen."

Dann ass et awer och esou, dass et eng Partie asymmetresch Spiller ginn, also wou net all Charakter déi selwecht Fäegkeeten huet, een also jee nodeem wéi ee Charakter een huet, een anescht mat deem ëmgoen a spille muss. Hei ass et dann och dacks de Fall, dass männlech Spiller weiblech Charakteren huelen, well déi einfach am léifsten mat deem Charakter spillen an hinnen e Virdeel bréngt. Hei spillt d'Geschlecht also an sech iwwerhaapt keng Roll, mä et kuckt ee reng no der Qualitéit vum Charakter. Wann een et och nach interessant fënnt, emol en anert Geschlecht ze spillen, dann ass de Psycholog domadder komplett averstanen.

D'Problemer gesäit d'Psychologie och net méi an der Offer, well déi, wéi ee gesäit, ëmmer méi gedeckt gëtt, fir dass all Geschlecht representéiert an och bedéngt gëtt. Ma bannent der Community selwer, also beim "Zesummespillen" géif et ëmmer nach zu Problemer kommen. Ënnert anerem zum Beispill wann eng weiblech Spillerin mat gréisstendeels männleche Spiller zesummespillt a sech och als Fra z'erkenne gëtt:

Toxesch Gemeinschaften, Fraen am Gaming - André Melzer

"Das sind dann wirklich solche durchaus toxischen Communities, also Online-Gemeinschaften in Spielen, wo es dann wirklich problematisch wird, was ich denke, was langsam wirklich mal überwunden werden sollte. Ist aber leider immer noch so in vielen Spielen, längst nicht in allen, dass es für Frauen schwierig ist, sobald sie sich als Frau im Spiel zu erkennen geben."

Last of Us II / © youtube

Ma hei weist sech den André Melzer awer extrem positiv an ass sech sécher, dass sech och dëst Verhalen nach ännere wäert. Et géifen och Unzeeche ginn, déi hien positiv stëmmen, Stéchwuert "Let's Play"-Videoen. Dëst si jo Streamer, deenen een, sief et op Twitch, Youtube oder anere Plattformen, dacks live, beim Spillen nokuckt. Dëst wier och dacks eng Inspiratiounsquell fir nei Spiller, déi een dann am Kader vun der eegener Fuerschung um Campus um Belval spillt.

Et wier einfach eng gutt Méiglechkeet fir sech séier ze updaten an ze gesinn, wéi eng Spiller wat bidden a wéi eng Spiller besonnesch attraktiv fir d'Fuerschung sinn. Hei géif den André Melzer eng grouss Verännerung gesinn beim Content a wéi dës Streams sech an de leschte Joren entwéckelt hunn. Dat virun allem a Communities a Spill-Genren, wou een et sou net erwaart hätt. Hei ass virun allem wichteg wie streamt a wéi dëse Streamer sech virun der Kamera, viru sengem Public verhält.

Transgender Persoune ginn ëmmer méi Normalitéit am Gaming - André Melzer

"Da habe ich dann beispillsweise gesehen, dass da in einem Team, derjenige der das Team geleitet hat, gesagt hat: 'Hier, heute hab ich nicht nur meinen Freund dabei, sondern ich habe auch meine Freundin dabei und das ist eine Transperson'. Und da habe ich wirklich gedacht 'OK, hier sind wir wirklich schon ein großes Stück weiter gegangen' und es ergab sich in dem Spiel wirklich, dass diese Person über ihre eigene Identität auch berichtet hat."

A genee dat wieren sou Elementer, déi Kanner a Jugendlecher matkréien an och deelweis opmierksam nolauschteren. A sou géif dat och no an no Alldag ginn, esou Thematiken an et géif och ëmmer méi eng Selbstverständlechkeet ginn.