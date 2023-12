U sech war den Trailer fir déi gréisste Mark am Gaming fir en Dënschdeg am Nomëtteg eiser Zäit geplangt, mee och Rockstar Games ass net méi leakfräi.

Déi soss esou souverän Marketingstrategie vum GTA-Entwéckler ass mam 6. Deel un d'Wackele komm. Schonn d'lescht Joer goufen Deeler vun enger Alpha-Versioun vum Spill am Internet geleakt. Elo war et den offiziellen éischten Trailer.

Kuerz no Mëtternuecht huet Rockstar Games dunn iwwer sozial Medie reagéiert an de Link op de Video online gestallt. Dee gouf an 11 Stonnen schonn iwwer 60 Millioune gekuckt.

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe — Rockstar Games (@RockstarGames) December 4, 2023

Den Trailer weist éischt Zeenen vun der neier Open World a liwwert éischt Detailer vu Gameplay a Geschicht. D'Rees geet an eng fiktiv Versioun vum US-Staat Florida. Net nëmmen déi legendär Groussstad Vice-City mat hire sonnege Plagen an hire lieweger Nightlife-Quartieren ass am Trailer ze bewonneren. Och Musek aus den 80er Joren (Tom Petty – Love is a Long Road) weist op de GTA-Klassiker GTA: Vice City vun 2002 hin.

A GTA 6 kann een och mam Airboat een Ausfluch an d'Everglades maache voll mat Alligatoren a Flamingoen oder eng Inselkette " Florida Keys" besichen.

Den Tom Petty-Song weist op eng "Bonny and Clyde-änlech Libesgeschicht tëscht den 2 Haaptcharakteren, der éischter spillbarer Fra an engem GTA, "Lucia", an dem "Jason" hin.

Wéi an der realer Welt solle sozial Medien am Game eng wichteg Roll spillen. Am Trailer si Videoen a Livestreamen ze gesinn, déi un TikTok an un Instagram erënneren. Et dierf ee gespaant sinn, wéi déi nei Auteuren 10 Joer no GTA 5 mat der Satire ëmginn, fir déi di al Spiller bekannt waren.

GTA 6 soll virop fir Konsole kommen, PS5 an Xbox Series. An dat och réischt 2025. Eng PC-Versioun ass nach net annoncéiert.

Vill Entwéckler, déi 2024 Spiller erausbréngen, kënnen op alle Fall opootmen. Ronderëm den Termäin vun engem GTA wiisst releasetechnesch an der Reegel kee Gras méi.