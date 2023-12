Wien aktuell eppes fir ënnert de Chrëschtbeemsche sicht, fir deen hu mer eventuell elo genee dat richtegt, virun allem natierlech fir eis Gamer!

Wiem bei Nimm wéi Kobe Bryant, Le Bron James oder Dennis Schröder d'An opginn, deen ass warscheinlech bei eisem éischte Spill, nämlech beim neien an domadder aktuellen NBA 2k24 opgehuewen. Dass et sech hei ëm e fantastescht Spill handelt, dat fënnt och d'Redaktioun vu Mein Audioservice an Däitschland. „Also, NBA 2K24 sieht einfach fantastisch aus. Die Action auf dem Feld, die fühlt sich an, als wäre man wirklich live mit dabei. Man kann im Spiel sein Lieblings-Team zum Meistertitel führen, aber auch schnelle Matches allein oder im Multiplayer-Modus spielen. Man kann sich alternativ auch als Manager beweisen oder auf den Spuren einer echten Basketball-Legende wandeln."

Fir dee Sport-Spiller dann éischter manner eppes sinn a léiwer mat de bekannte Bausteng eppes ufänke kann, fir deen ass d'Spill "Lego 2K Drive" warscheinlech dat richtegt. Hei geet ët ëm komplett verréckte Courssen an enger Baustengwelt ouni Grenzen.

„Lego 2K Drive richtet sich an eine eher jüngere Zielgruppe – und an jung gebliebene Erwachsene. In der Rolle eines Nachwuchs-Rennfahrers erkundet man eine riesige Spielewelt im Bausteinlook. Man fährt Rennen, verbessert seine Fahrzeuge und macht im Grunde genommen alles, worauf man so Lust hat. Man kann auch eigene Fahrzeuge aus Lego-Steinen bauen und im Multiplayermodus gemeinsam mit einem anderen Spieler die Welt unsicher machen."

Béid Spiller si fir all d'Konsolen a PC erauskomm. Bei eis kënnt der souwuel NBA 2K24 a LEGO 2K Drive fir d'Nintendo Switch gewannen.

Maach bei eisem Quiz mat a gewannt mat e wéineg Chance béid Spiller fir d'Nintendo Switch.