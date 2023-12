Nodeems de Super Mario a seng Frënn en eegene Beräich am Universal-Studios-Fräizäitpark a Japan spendéiert kruten, sollen d'Pokémon geschwënn nozéien.

An engem Communiqué vun der Pokémon Company heescht et, datt ee mat der Dageszeitung Yomiuri Shinbun zesummeschaffen an een an den nächste Joren e Pokémon-spezifesche Fräizäitpark op d'Bee stelle wéilt. Dëse Park soll um Gebitt vun den Tama-Hiwwelen um Kanto-Platto am Südweste vun Tokio opgebaut ginn.

Mat weideren Informatiounen hält ee sech op Säite vun der Pokémon Company allerdéngs nach zréck. Esou weess een net, wat fir Attraktioune geplangt sinn, wéini de Park opgoe soll a wéi grouss en um Enn wäert sinn. Dat Eenzegt wat vun offizieller Säit matgedeelt gouf, ass den Numm vum Fräizäitpark. Dëse wäert PokéPark Kanto heeschen an ass deemno eng Referenz un de Numm vun der japanescher Regioun, an där de Park entstoe soll. Mä den Numm ass och eng Referenz un dat alleréischt Pokémonspill. An dësem Videospill besicht een als Haaptpersonnage déi imaginär Kanto-Regioun an et probéiert een, zesumme mat all senge Pokémon, déi een ënnerwee fänkt, fir de Pokémon-Champion vu Kanto ze ginn.

Et ass allerdéngs net fir d'éischt, datt d'Pokémon Company en Evenement an den Tama-Hiwwele lancéiert. Scho virun der Ukënnegung vum Pokémon-Fräizäitpark gouf an dësem Gebitt eng Attraktioun mat an ëm d'Pokémon op d'Bee gestallt: Bei Pokémon Wonder ass et deemools dorëms gaangen, fir d'Natur spilleresch mat de Pokémon kennenzeléieren. Ob Pokémon Wonder e festen Deel vum Fräizäitpark gëtt, ass iwwerdeems nach net gewosst.