D'Haaptursaach vun dësem Ofbau vun den Aarbechtsplaze wieren nach ëmmer d'Nowierkunge vun der Corona-Pandemie, esou d'Liz Prince vun Amiqus.

Allerdéngs géif et och nach aner Grënn ginn: Esou géife sech vill Videospillentreprisen nei orientéiere souwéi sech verklengere wëllen. Doriwwer eraus wéilte vill Entreprisen Käschte spueren an dëst, esou d'Liz Prince, géing am einfachsten an am séierste goen, wann een Aarbechtsplaze sträiche géing. An engem Rapport, deen d'Firma Amiqus verëffentlecht huet, heescht et weider, datt eng ganz Rëtsch vu CEO's an der Videospillbranche ronn 15 bis 20 Prozent vun hire Mataarbechter als iwwerflësseg géifen ugesinn. Si wieren der Meenung, datt een dës bei finanzielle Problemer allzäit kënnege kéint. Deemno wieren déi ronn 9.000 Entloossungen zwar traureg, mä se géifen net aus dem Näischt kommen.

Follgend Firmen hunn iwwerdeems déi meeschte Salariéen entlooss. (Obschonns et sech bei munch Firma ëm eng Entreprise handelt, déi net nëmmen am Videospillberäich täteg ass, esou goufen d'Entloossunge just an deem Service an dëser Entreprise gekuckt, dee sech och wierklech mam Gaming beschäftegt):

Unity (1.165 Entloossungen)

ByteDance (1.000 Entloossungen)

Embracer Group (964 Entloossungen)

Epic (830 Entloossungen)

Amazon (715 Entloossungen)

Weider hätten awer och Ubisoft, Electronic Arts, Take-Two a BioWare dozou bäigedroen, datt dësen Aarbechtsplazenofbau esou héich ausfale géing.