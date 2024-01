Engem 13 Joer alen Amerikaner ass dat gelongen, wat bis elo just e Computer hikrut.

34 Joer nodeems "Classic Tetris" op de Marché koum, huet de Willis Gibson aka "blue scuti" et als éischte Mënsch gepackt, d'Spill bis zum Schluss ze spillen. 40 Minutten huet hie fir dat gebraucht, wat bis elo op enger Nintendo-Konsol just der KI gegléckt war.

Den 13 Joer ale Jong huet de Level 157 duerchgespillt, bis de sougenannte "Kill screen" ugewise gouf an d'Spill domat eriwwer war. Dem Jong seng Partie an och seng Reaktioun op déi zimmlech ongleeflech Victoire goufen an engem Video festgehalen.

Am Video ass ze gesinn, wéi de Gibson e puer Sekonne brauch, bis e realiséiert, wat grad geschitt ass. Duerno ass hie fir d'éischt emol zimmlech nieft der Spuer a sicht no Wierder.

De Gibson hat de Weltrekord den 21. Dezember 2023 an der Halleffinall vun der Classic Tetris Welktmeeschterschaft opgestallt.

Laang gouf gegleeft, et wier onméiglech d'Spill duerchzespillen, well déi kleng Tetris-Bléck iergendwann esou séier iwwert de Bildschierm sausen, datt se just nach vu kënschtlecher Intelligenz an der Hëllef vun e puer Programméier-Ticks ze kontrolléiere wieren. De Gibson huet elo awer de Contraire bewisen.

De mënschleche Rekord bis elo louch beim Level 148. Laang gouf geduecht, déi mënschlech Limitt wier scho beim legendäre Level 29 erreecht.