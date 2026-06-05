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Nei um Bichermaart"Im Bann der Macht" vum Charel Kadusch

RTL Lëtzebuerg
Roman
Update: 05.06.2026 14:01
© Charel Kadusch

Pressetext vum Charel Kadusch:

Neuerscheinung: Im Bann der Macht von Charel Kadusch - Ein atmosphärischer Thriller über Macht, Manipulation und menschliche Abgründe
Luxemburg, Mai 2026 - Mit seinem neuen Roman Im Bann der Macht veröffentlicht Charel Kadusch den zweiten Band seiner John-Dalheim-Reihe und knüpft damit an den Erfolg seines Debütromans Im Bann der Gewalt an. Der neue Thriller verbindet psychologische Spannung mit aktuellen gesellschaftlichen Themen und entführt die Leserinnen und Leser in eine düstere Welt aus Gewalt, Korruption und moralischen Grenzerfahrungen.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht erneut John Dalheim, der sich mit den Schattenseiten von Macht und Einfluss auseinandersetzen muss. Zwischen persönlichen Konflikten, kriminellen Strukturen und inneren Abgründen gerät er immer tiefer in einen Strudel aus Manipulation, Loyalität und Gewalt.
Mit eindringlicher Sprache und atmosphärischer Dichte erzählt Kadusch von den psychologischen Auswirkungen von Macht und den Konsequenzen menschlicher Entscheidungen. Dabei stellt der Roman zentrale Fragen nach Verantwortung, Moral und den Grenzen zwischen Gut und Böse.
Im Bann der Macht ist mehr als ein klassischer Thriller, es ist ein intensiver Blick auf gesellschaftliche Spannungen und die Zerbrechlichkeit menschlicher Werte in einer zunehmend komplexen Welt.

Über den Autor

Charel Kadusch ist ein luxemburgischer Autor mit einem feinen Gespür für gesellschaftliche Spannungen und menschliche Abgründe. Mit seiner John-Dalheim-Reihe etabliert er sich zunehmend als neue Stimme im deutschsprachigen Thriller-Genre.

Im Bann der Macht
Charel Kadusch
epubli
ISBN 978-3-565-40400-1
332 Seiten
15.99€

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