RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Young Authors Contest 2026Kanner a Jonker bis 16 Joer kënnen hir Texter aschécken!

RTL Lëtzebuerg
RTL Today an Ernster organiséieren dee beléifte Schreifconcours scho fir d'véierte Kéier.
Update: 17.07.2026 09:17
© RTL Grafik

Du hues tëscht 6 a 16 Joer, du schreifs gären an du dreems dovun, eng vun denge Geschichten (op Englesch) an engem Buch ze verëffentlechen? Dann ass de Young Authors Contest genee dat Richtegt! D'Iddi fir dëse Concours geet zeréck op 2023, wéi d'Ekipp vun RTL Today an engem Facebook-Post gefrot gouf, wou jonk Talenter hei zu Lëtzebuerg hir Texter publizéiere kënnen. An den Erfolleg huet net op sech waarde gelooss! All Joers schécke Kanner a Jugendlecher hir Geschichten an a weisen, wéi vill Kreativitéit, Humor an Talent an hinne stécht.

Et ginn zwou Alterskategorien: bis 11 Joer (nach mat) a vun 12 bis 16 Joer. An all Alterskategorie stellt d'Jury eng Shortlist vun deene fënnef beschten Texter zesummen, déi Texter ginn da vertount an op RTL Today an RTL Today Radio dem Public zougänglech gemaach. Duerno ass et dann um Public, fir ofzestëmmen an d'Gewënner ze kréinen. Fir déi dräi éischt an all Alterskategorie ginn et Bicherbongen ze gewannen, d'Präisiwwerreechung ass am Hierscht op de Walfer Bicherdeeg.

Wat sinn d'Reegele vum Concours? Et däerf natierlech net gefuddelt ginn. D'Texter musse vun deene Jonke selwer geschriwwe ginn, si dierfen néierens ofschreiwen a si dierfe sech och net vu KI hëllefe loossen. D'Geschichte solle maximal 300 Wierder laang sinn an op Englesch geschriwwen. Jiddereen dierf just een Text aschécken. A ganz wichteg: d'Eltere mussen averstane sinn a si mussen och den Text fir hiert Kand aschécken.

Alles notéiert? Dann heescht et elo ufänke mat schreiwen! Fir all weider Detailer hei de Link op de Site vun RTL Today:

Submissions open
RTL Today and Ernster's writing contest back for fourth edition

Am meeschte gelies
Op der Pompel
Bensinn, Diesel a Masutt ginn e gudde Krack méi deier
Wann e Kand wärend Schwangerschaft oder bei Gebuert stierft
"Amplaz eng Gebuert virzebereeden, hu mir e Begriefnis organiséiert"
Video
3
Gedenkminutt fir 22 Joer alen Tréierer Student
"Wir müssen das alle gemeinsam verarbeiten"
Video
Fotoen
"Booster fir de Wunnengsbau"
Befreiung vun Enregistrement, méi Bëllegen Akt, méi Zënssubventioun
17
Detailer no Messerattack zu Tréier
Presuméierten Täter huet Affer net kannt an ass elo an der forensescher Psychiatrie
Weider News
De Magazin live vum Festival de Wiltz
"Eng vun den 'Upcoming stars' aus der franséischer Jazz-Zeen": Eng musikalesch Rees mam Anne Paceo
Video
Fotoen
Festival Off
Lëtzebuergesch Theater-Konscht um internationale Rendez-vous zu Avignon
Video
Nummer 496
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Cover vum drëtten Dajee!! Fanzine
Dajee!!!
De Fanzine vun de Frënn vun der 9. Konscht geet an déi drëtt Ronn
Audio
An der Abtei Neimënster
Ausverkaafte Concert vum Jovanotti: "Hien huet einfach eng formidabel positiv Energie"
Video
Fotoen
15.000 Fans um Kierchbierg
Eng Zäitrees duerch zwee Joerzéngte Katy Perry
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.