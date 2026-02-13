RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit1971 - E-Mail, Schülerstreik & Disney World

Bob Konsbruck
All Sonndeg reest de Radio tëscht 9:00 an 11:00 musikalesch zeréck an d'Zäit.
Update: 13.02.2026 15:40
© RTL Grafik

Computere ware grouss, deier Maschinnen, déi vu Wëssenschaftler benotzt goufen. Ënnereneen hu se net kommunizéiert. Bis den Informatiker Ray Tomlinson eppes Neies probéiert huet. Vu vir:

Den Tomlinson huet bei BBN geschafft, enger privater Recherche-Entreprise zu Cambridge am Massachusetts. 1968 krut d’Firma vum US-amerikanesche Verdeedegungsministère den Optrag, de sougenannten “Arpanet” ze entwéckelen – de Virgänger vum haitegen Internet. De Ray Tomlinson huet op eege Fauscht getüftelt. En hat nämlech d’Iddi zwee Computerprogrammer mateneen ze kombinéieren: dat eent konnt Dateien tëscht Maschinnen hin- an hirschécken, déi matenee verbonne waren. Dat anert huet – lokal, ëmmer nëmmen op enger Maschinn - sougenannt Mailboxen erstallt.

Fir de Mënsch, deen de Message soll kréien, an de Computer op deem Message ukënnt kënnen ze ënnerscheeden, huet e kuerzerhand en @ Zeechen tëscht de Numm vum Mënsch an dee vun der Maschinn gesat. Wéi den Tomlinson senge Kolleegen säi neie System demonstéiert huet sot ee vun hinnen: “Weis dat do nëmme kengem. Dat ass net dat, wourunner mir solle schaffen!” De Geschichtsbicher ass dat egal: de Ray Tomlinson gëllt bis haut als Erfinder vun der E-Mail!

Hitmaschinn 1971: E-Mail

De Schülerstreik vun 1971 zu Lëtzebuerg gëtt dacks als de ‘Lëtzebuerger Mee ’68' bezeechent, wéinst dem Verglach mat der der grousser Streik- a Protestwelle am Paräisser Mee 1968. Et war déi bedeitend sozial Beweegung déi de konservative Schoulsystem am Grand-Duché gerëselt huet. D’Revolt war zu Dikrech am Kolléisch ugaang. Et sollt Schluss si mat autoritären Erzéihunsmethoden. Meenungsfräiheet war gefrot an Zensur, ë.a. an de Schülerzeitunge sollt verschwannen. Aus Solidaritéit mat den Dikrecher Schüler gouf et Streiker an Demonstratiounen am ganze Land, ë.a. an der Stad an zu Esch. De Streik war e Katalysator fir e gesellschaftlechen Discours a Richtung Moderniséierung. Mam Abrëll 1971 soe se, koum den Dréi. D’Jugend huet e Recht kritt fir mat ze schwätzen. Op d’Liewen hei am Land gekuckt huet dëse Protest mat gehollef den Iwwergang ze maachen an eng oppen an demokratesch Gesellschaft.

Hitmaschinn 1971: Schülerstreik

Et war e risegen Happening, den neie Park zu Orlando. No Disneyland a Kalifornien 1955, den zweete Mickey-Mouse, Pluto, Donald a Co Park op der Welt. De ‘Magic Kingdom’ war den éischten Deel vum Park a Florida deen no an no ëmmer weider gewuess ass. Zwee Hoteller hunn deemools zum Resort gehéiert an 23 Attraktiounen. Wou d’Ouvertür vun Disney World war, war de Papp vum Projet, de Walt Disney scho fënnef Joer laang dout. De Spaass-Park gouf als Erweiderung vum Disneyland a Kalifornien gebaut wou net méi genuch Plaz war fir d’Fantasie vum Disney-Daddy. Sou gouf, net wäit vun Orlando e Sumpfgebidd dréche geluecht, Bëscher goufen ofgeholzt, Stroosse gebaut an amplaz koum eng eege Welt wou fréier och nach mat Disney-Dollare bezuelt gouf. Grouss Attraktioun, d’Cinderella-Schlass am Magic Kingdom Park, d’Symbol vum Park, d’Häerzstéck un deem zanter der Ouvertür kaum eppes geännert gouf. Méi spéit koumen dunn nach 4 Parken dobäi: Tokyo, Paräis, Hong Kong a Shanghai.

Hitmaschinn 1971: Disney World

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Quentin Fillon Maillet wënnt Gold am Biathlon-Sprint
4
Virsiichtsmoossnam vun der Police
En Donneschdegowend war et den Appell, d'Autoe vum Parking Däich ze réckele wéinst Héichwaasserrisiko
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Presuméierten Täter huet um Schléiwenhaff gewunnt, bestätegt de Leidelenger Buergermeeschter
UEFA Nations League 2026/27
(On)attraktiv Géigner a Siicht fir d'Rout Léiwen
5
Mamm huet Dot zouginn
Zwee Puppelcher a Frankräich an engem Tifküler fonnt
Video
Weider News
Am Takt
Dës Kéier mam Debbie M an e bësse Fuesmusek.
Audio
De Frontmann vu 3 Doors Down bei engem Optrëtt 2019
Brad Arnold
Sänger vu 3 Doors Down mat 47 Joer gestuerwen
1
Zesummenhalt amplaz vu Bürokratie
Um "SACEM Hangout" komme Museker mateneen a Kontakt
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1991 - Sowjetunioun, Golfkrich & Internet
Audio
Britteschen Indie-Rock
"White Lies" live am Atelier
Fotoen
0
De Luke Pritchard vun "The Kooks" am Interview
"Mir sinn happy, nees zu Lëtzebuerg dierfen ze spillen"
Video
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.