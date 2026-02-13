RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Alkohol um SteierZu Bouneweg op der Géigespuer ënnerwee a grouss vum Parquet ordonéiert Kontrollen

RTL Lëtzebuerg
An der Nuecht op e Freideg hat de Parquet d'Beamte vun der Police op verschidde Plazen am Land geschéckt, fir Alkoholkontrollen ze maachen.
Update: 13.02.2026 13:28
Grouss Alkoholkontroll zu Iechternach
Um Donneschdeg den Owend hat d’Police Statioun an der Route de Luxembourg zu Iechternach geholl.

Zu Bouneweg gouf d’Police an der Nuecht op e Freideg opmierksam op en Automobilist, deen op der Géigespuer ënnerwee war. Doropshi gouf den Automobilist ugehalen a kontrolléiert. Dobäi hunn d’Poliziste festgestallt, datt de Chauffer däitlech ze vill Alkohol gedronk hat, wat den Test och confirméiert huet.

© Lisa Weisgerber
© Lisa Weisgerber
© Lisa Weisgerber
© Lisa Weisgerber

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Da gouf et nach dräi gréisser Alkoholkontrollen, déi vum Parquet ordonéiert goufen. Hei waren d’Beamten zu Iechternach an der Route de Luxembourg, um Grondhaff an der Route de Diekirch an zu Dikrech op der Héicht vun der Gare. Op den dräi Plazen zesumme goufen 331 Automobiliste kontrolléiert, och wann et keng Indice gouf, datt de Chauffer eppes falsch gemaach hätt. A véier Fäll ass den Exame positiv ausgefall, wat zu zwee Procès-verballen an zwee Avertissement-taxé gefouert huet. Ee Permis gouf agezunn. Och goufen nach dräi aner Verstéiss géint de Code de la Route verstouss.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Federica Brignone hëlt sech Gold am Super G, Däitschland wënnt Ekippe-Rennrodelen
4
Claude Wiseler deelt mat
De Chamberbüro mécht Plainte géint d‘Deputéiert vun de Piraten
Video
Audio
Och Autoen zu Lëtzebuerg betraff
BMW rifft weltwäit 575.000 Gefierer zréck wéinst Brandgefor
7
No Doutschlag a Regionalzuch (D)
Presuméierten Täter huet um Schléiwenhaff gewunnt, bestätegt de Leidelenger Buergermeeschter
Virsiichtsmoossnam vun der Police
En Donneschdegowend war et den Appell, d'Autoe vum Parking Däich ze réckele wéinst Héichwaasserrisiko
Weider News
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Politesch Reaktiounen op d'Plainte vun der Chamber
D'Pirate sollten net oflenken, intern Sanktioune wiere méiglech
Audio
A Richtung Clausen
Camion hänkt an der Kéier bei Tour Malakoff fest
Knéi-Operatioun Symbolbild
Tribunal administratif huet decidéiert
Temporär Suspendéierung vum Dr Philippe Wilmes bleift bestoen
Puppelche mat Fauscht op de Kapp geschloen
Presuméierten Täter weider an Untersuchungshaft, iwwer Zoustand vum Kand ass näischt gewosst
An der Stad
D'Police mellt zwee Abréch vum Donneschdeg
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.