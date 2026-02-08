RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Brad ArnoldSänger vu 3 Doors Down mat 47 Joer gestuerwen

RTL Lëtzebuerg
De Brad Arnold, Grënner a Sänger vun der Rockband 3 Doors Down, ass am Alter vu 47 Joer gestuerwen. D'Grupp an d'Fans traueren.
Update: 08.02.2026 10:26
De Frontmann vu 3 Doors Down bei engem Optrëtt 2019
De Frontmann vu 3 Doors Down bei engem Optrëtt 2019
© JASON KEMPIN/Getty Images via AFP

Mat nëmme 47 Joer ass de Brad Arnold gestuerwen. De Grënner a Sänger vun der Rockband 3 Doors Down ass e Samschdeg un de Suitte vun enger Kriibserkrankung gestuerwen. Dat huet d’Band op de Soziale Medie matgedeelt.

Am Krees vu senger Famill wier de Museker friddlech gaangen, heescht et am Statement. Hie gëtt gewierdegt als e Museker, deen de Mainstream-Rock grondleeënd gepräägt hätt. Den Hit “Kryptonite” hat den Arnold mat grad emol 15 Joer wärend enger Mathésstonn op der High School geschriwwen.

De Brad Arnold hat d’lescht Joer am Mee seng Diagnos vun Nierekriibs am véierte Stadium bekannt gi gehat. Dësen hätt och an d’Longe gestreet gehat. D’Band hat doropshin hir Tour ofgesot, fir hirem Sänger d’Méiglechkeet ze ginn, sech op seng Behandlung ze konzentréieren.

Am meeschte gelies
Tréier
D'Police huet an der Foussgängerzon op en arméierte Mann geschoss
Fotoen
RIP
Den Acteur Patrick Hastert ass dout
2
Basketball
Sparta Bartreng an Arantia Fiels heeschen d'Coupe-Gewënner
Video
Fotoen
5
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Éischt Goldmedail geet an der Descente un de Franjo von Allmen
0
Tennis: Davis Cup
Lëtzebuerg läit mat 2:0 géint d'Ukrain a Féierung
Video
Fotoen
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Zesummenhalt amplaz vu Bürokratie
Um "SACEM Hangout" komme Museker mateneen a Kontakt
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1991 - Sowjetunioun, Golfkrich & Internet
Audio
Britteschen Indie-Rock
"White Lies" live am Atelier
Fotoen
0
De Luke Pritchard vun "The Kooks" am Interview
"Mir sinn happy, nees zu Lëtzebuerg dierfen ze spillen"
Video
1
Am Takt
Neiegkeete vum EDSUN a Serge Tonnar
Audio
De Bad Bunny huet Geleeënheet genotzt, fir och e politesche Message un d'Leit ze kréien.
Historeschen Owend zu L.A.
De Bad Bunny gewënnt Grammy fir "Album of the Year"
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.