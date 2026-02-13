RTL TodayRTL Today
Tribunal administratif huet decidéiertTemporär Suspendéierung vum Dr Philippe Wilmes bleift bestoen

RTL Lëtzebuerg
An engem Schreiwes reagéieren d'Affekote vum beschëllegten Dokter op d'Decisioun.
Update: 13.02.2026 12:57
Knéi-Operatioun Symbolbild
© pexels.com / Viktors Duks

Den orthopädesche Chirurg Philippe Wilmes bleift bis op Weideres suspendéiert. Dat huet d’Verwaltungsgeriicht decidéiert, nodeems d’Defense vum beschëllegten Dokter gefrot hat, déi temporär Suspensioun ze annuléieren.

Déi juristesch Decisioun géif een zur Kenntnis huelen a bedaueren, heescht et vun den Affekote vum Dokter an engem Schreiwes. D’Riichter hätten zeréckbehalen, dass déi virgeschriwwe Conditiounen, fir esou eng Suspensioun kënnen ze annuléieren, net all gi wieren.

Den Dr Wilmes däerf domat bis den 22. Abrëll weider keng Operatiounen duerchféieren. Experte mussen déi verschidde Signalementer géint den Dokter elo analyséieren an decidéieren, ob et e sougenannte “Reproche d’ordre médical” gëtt oder net.

Den Affekotebüro vum beschëllegten Dokter léisst dann och wëssen, dass een, sollt sech erausstellen, dass d’Reprochë géint hire Mandant net fondéiert waren, déi Leit wäert usichen, déi dofir responsabel sinn.

PDF: De Communiqué vum Affekotebüro Turk & Prum

4
Video
Audio
7
