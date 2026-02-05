RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Britteschen Indie-Rock"White Lies" live am Atelier

Claudia Kollwelter
D'Indie Rock Band "White Lies" hunn e Mëttwoch den Owend an engem gutt gefëllten Atelier trei Fans sécherlech begeeschtert, an awer Sputt no uewe gelooss.
Update: 05.02.2026 13:39
© Joe Warling

A punkto Professionalitéit a musikalescht Kënnen kann een der véier-käppeger Band absolut näischt virwerfen. D’Stëmm vum Harry McVeigh war vun der éischter Sekonn u propper a stabil an all Nout souz, och instrumental. Seng Präsenz op der Bün war cool a kontrolléiert, a vun Zäit zu Zäit huet en sech un de Public adresséiert, ouni datt allerdéngs eng richteg Interaktioun opkomm ass.

Wat een der Band wuel zegutt hale muss, ass hir Konsequenz an hire Stil. White Lies wësse genee wien se sinn a versichen net dat mat vill Gedeessems op der Bün oder iwwerdriwwener Interaktioun mam Publikum ze iwwerspillen.

White Lies @ Den Atelier (4.6.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

An awer war de Concert a mengen Aen deelweis ze monoton an eppes Gewëssenes huet iergendwéi gefeelt. Et war am Fong eréischt beim “Encore” a bei de méi al bekannte Lidder, datt den Atelier wierklech opgebléit ass an och de leschten am Sall ugefaangen huet mat danzen a klappen.

Et kann ee sécherlech net bestreiden, datt et e gudde Concert war, mee a mengen Ae kee memorabelen.

Am meeschte gelies
14 Accidenter bannent dräi Stonne wéinst glate Stroossen
Meteolux denkt iwwer eng Erweiderung vum Warnsystem no
40
Serie: Mir am Sozialen
Vanessa Pedrosa: "Mir ginn all Dag mam Doud konfrontéiert"
Video
Fotoen
6
Op der Pompel
Den Diesel an de Masutt gi méi bëlleg
Handball
Leschte Fräiworf vun Diddeleng geet net eran, et bleift bei 30:29-Victoire fir Esch
Video
Fotoen
8
Bei Beetebuerg
Schwéiere Verkéiersaccident mat méi Gefierer op der A13
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
De Luke Pritchard vun "The Kooks" am Interview
"Mir sinn happy, nees zu Lëtzebuerg dierfen ze spillen"
Video
1
Am Takt
Neiegkeete vum EDSUN a Serge Tonnar
Audio
De Bad Bunny huet Geleeënheet genotzt, fir och e politesche Message un d'Leit ze kréien.
Historeschen Owend zu L.A.
De Bad Bunny gewënnt Grammy fir "Album of the Year"
1
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1981 - MTV, IBM, Diana & Charles
Audio
Kloer Ënnerstëtzung
Wal-Donnéeë weisen: Eva Marija huet de Luxembourg Song Contest 2026 dominéiert
5
9. Editioun vum Jazz-Festival "RESET"
Aacht Museker aus ganz Europa weisen hiert Talent
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.