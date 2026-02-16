RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Indie-Rock-Zeen an TrauerDen Tim Very, Batteur vu Manchester Orchestra, ass am Alter vun 42 Joer gestuerwen

RTL Lëtzebuerg
Zënter 2011 war den Tim Very feste Member vun der Band aus Atlanta, ëm déi et an de leschte Joren awer méi roueg ginn ass.
Update: 16.02.2026 17:59
© CHRISTOPHER POLK/Getty Images via AFP

D’Band selwer huet op Social Media un hire Batteur geduecht an hien als “de léifste Mënsch, dee mir an dësem Liewe kenneléieren duerften”, beschriwwen. Manchester Orchestra huet den Doud vum Tim Very e Samschdeg op de Soziale Medie bekannt ginn. E genee Datum vum Doud vun hirem 42 Joer ale Member a wat d’Ëmstänn waren, ass net bekannt. D’Rock-Band schwätzt an hirem Post op de soziale Medien vun engem “plëtzlechen Doud”.

Och wann de Tim Very net Grënnungsmember vu Manchester Orchestra war, tëscht der Grënnung vun der Band 2004 an 2011 hat d’Grupp véier Batteuren, war hien dee Batteur, deen am Längsten a bis zum Schluss dobäi war.

Hie war 15 Joer laang Member vun der Band an huet bei den dräi leschte Studioalbummen “Cope"(2014), „A Black Mile to the Surface“ (2017) an „The Million Masks of God“ (2021) matgewierkt. Och bei der leschter EP, déi 2023 erauskoum an “The Valley of Vision” heescht, huet hien Batterie gespillt.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
11
Fuesent 2026
Wou a wéini si Kavalkaden uechter Lëtzebuerg?
Fotoen
Méiglecherweis duerch Lawin ausgeléist
Zuch an der Schwäiz entgleist, op d'mannst fënnef Blesséierter
Video
Wéinst zolittem Schnéi e Sonndeg
Start- a Landebunn um Findel war fir zwou Stonne gespaart, iwwer 30 Flich ëmgeleet oder annuléiert
Internationale Kannerkriibs-Dag
Mir hunn eng jonk Patientin bei hirem erfollegräichen Traitement begleet
Video
6
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1971 - E-Mail, Schülerstreik & Disney World
Audio
Am Takt
Dës Kéier mam Debbie M an e bësse Fuesmusek.
Audio
De Frontmann vu 3 Doors Down bei engem Optrëtt 2019
Brad Arnold
Sänger vu 3 Doors Down mat 47 Joer gestuerwen
1
Zesummenhalt amplaz vu Bürokratie
Um "SACEM Hangout" komme Museker mateneen a Kontakt
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1991 - Sowjetunioun, Golfkrich & Internet
Audio
Britteschen Indie-Rock
"White Lies" live am Atelier
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.