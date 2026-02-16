Invité vun der Redaktioun (16.Februar) Jean-Paul Scheuren, Vizepresident vun der Chambre Immobilière

Huet sech den Immobiliemarché zanter der Hausse vun den Zënsen an der Baukris viru bal véier Joer erholl oder dréint déi komplex Maschinn nach ëmmer net ewéi se soll? Mir maachen e Méindeg de Moien hei op RTL de Point iwwert d’Situatioun an zwar mam Immobilien-Expert a Vizepresident vun der Chambre Immobilière Jean-Paul Scheuren. Mir froen hien och, wat a sengen Ae misst geschéien, fir datt d’Finanzéierung nees besser fléisst a Projeten tatsächlech realiséiert ginn.
