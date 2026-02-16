RTL TodayRTL Today
Méiglecherweis duerch Lawin ausgeléistZuch an der Schwäiz entgleist, Blesséierter net ausgeschloss

AFP, iwwersat vun RTL
E Méindeg de Moien ass an der Schwäiz en Zuch entgleist – wéi vill Persounen dobäi blesséiert goufen, ass am Moment nach net kloer.
E Méindeg ass en Zuch am Süde vun der Schwäiz entgleist, wéi déi regional Police matdeelt. Dobäi sinn eng onbekannten Unzuel vu Leit blesséiert ginn, wéi et weider heescht.

Op d’mannst 30 Persoune sollen awer aus dem Zuch evakuéiert gi sinn, wéi d’AFP op Nofro confirméiert krut.

De Virfall hätt sech géint 7 Auer zu Goppenstein zougedroen. Weider Informatioune géifen nogereecht ginn, soubal se virleien, heescht et vun der Plaz.

Den Zuch-Exploitant Schweizerische Bundesbahnen (CFF) huet op senger Internetsäit matgedeelt, datt den Zuch-Verkéier tëscht Goppenstein a Brig ënnerbrach wier, dat wéinst enger Lawin. Dës soll och en Deel vun der Haaptstrooss tëscht dem Lötschental a Goppenstein blockéiert hunn.

