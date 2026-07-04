RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Moby am NeimënsterEng Rees tëscht Elektronik an Emotiounen

Claudia Kollwelter
De Moby zielt zu de bekanntste Museker am Beräich vun der elektronescher Musek a gëllt als Pionéier vum Techno, Ambient an Electronica. E Freideg den Owend huet hien dat an der Abtei Neimënster ënner Beweis gestallt.
Update: 04.07.2026 09:21

Moby @ Abtei Neimënster (3.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Wann de Moby op der Bün steet da geet et net just ëm elektronesch Musek. Seng Concerte si bekannt fir hir besonnesch Atmosphär, an där hypnotesch Beats, méi roueg Melodien an eng intensiv Stëmmung openeentreffen. A genee dat war och um Freideg den Owend am Neimënster de Fall. De Concert, dee vum Atelier organiséiert gouf, war séier no der Annonce ausverkaaft an de Parvis e Freideg den Owend am Gronn war virun allem vun enger Generatioun gefëllt, déi mam Moby grouss ginn ass. Déi 60 Joer, déi de Museker antëscht huet, dee mat biergerlechem Numm Richard Melville Hall heescht, mierkt een him definitiv net un. Vun der éischter Sekonn un ass en enorm present op der Bün, leeft vu lénks no riets a sicht de Kontakt mat sengem Publikum.

D'Lidder klénge Live net wéi eng einfach Kopie vun den Album-Versioune mee kréien duerch d'Instrumenter a virun allem d'Sängerinnen eng nei Dynamik. Doduerch datt verschidden Tracks deels komplett vun de weibleche Soul-Stëmme gesonge goufe krut de Public en ofwiesslungsräiche Concert gebueden.

Puer mol huet de Moby sech un de Public adresséiert, haaptsächlech fir widderhuelt Merci ze soen oder awer Themen unzeschwätzen, déi ëm wichteg sinn. Den Déiereschutz-Aktivist a jorelaange Veganer huet dat ganzt awer op eng ganz sympathesch a net opdränglech Manéier gemaach, ouni vun der Musek ofzelenken.

Och d'visuell Projektiounen an d'Beliichtung hunn net ofgelenkt, mee sech villméi un d'Musek ugepasst an déi zousätzlech ënnerstrach. Wat et méi däischter ginn ass, wat déi ganz Ambiance ëmmer méi intensiv gouf.

Deck annerhallef Stonn laang koumen déi 2.500 Leit am Neimënster an de Genoss vun de gréissten Hits vum Moby wéi "Why Does My Heart Feel So Bad?", "Natural Blues" oder "Porcelain". Musek, déi gläichzäiteg nostalgesch wéi och zäitlos wierkt. Obschonn et bei de leschte Lidder puer vereenzelt Stéierungen am Sound goufen, huet dat dem gudde Vibe näischt ofgedoen. Als Ofschloss gouf dunn nach eemol sou richteg gedanzt, well wéi de Moby et selwer virum leschte Song annoncéiert huet, stécht an him net just e fréiere Punk, Déiereschützer a Veganer, mee och e Raver. ("In my heart I'm still a little raver"). De Museker huet kloer bewisen, wisou hie sech zanter den 90er Joren als ee vun de wichtegste Kënschtler an der elektronescher Musekswelt etabléiert huet an dem Lëtzebuerger Public virun der wonnerschéiner Kuliss am Neimënster e geniale Concert ofgeliwwert.

Déi komplett Setlist vum Concert

Bodyrock // In My Heart // Go // Next Is the E // In This World // We Are All Made of Stars // Heroes (David Bowie Cover)// Why Does My Heart Feel So Bad? // Raining Again // Disco Lies // Machete // Flower/Find My Baby // Honey // Extreme Ways // Natural Blues // Porcelain // Lift Me Up // Feeling So Real

Am meeschte gelies
Auto géint Bam
Schroen Accident e Freideg de Moien zu Rodange beim Roudenhaff, SAMU am Asaz
Fotoen
Op der Pompel
Bensinn, Diesel a Masutt gi méi deier
2 Fürerschäiner fort
Alkoholiséiert an d'Vitesskontroll, ageschlof um Wee op d'Tankstell
43. Editioun
Déi Ettelbrécker Foire agricole ass offiziell lancéiert
Audio
Fotoen
5
No Explosioun zu Monaco
Police sicht no ukrainescher Fra, déi sech als Mann soll verkleet hunn
Weider News
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1998: Olympia, WM, Google, Apple & Paypal
Audio
No 12 Joer zréck am Grand-Duché
AnnenMayKantereit an der Rockhal
Fotoen
Summerprogramm an der Stad
De Weekend ass nees Live-Musek um "Kinnekswiss loves", d'Preparatioune lafen
Video
Fotoen
0
Concert vun The Offspring
Punkrock vum Feinsten an der Luxexpo
Fotoen
1
Concert-Preview
Den Open-Air-Summer zu Lëtzebuerg
Fotoen
Am Takt
Tyra, Riverflow & Dapple Rose
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.