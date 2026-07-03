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2 Fürerschäiner fortAlkoholiséiert an d'Vitesskontroll, ageschlof um Wee op d'Tankstell

RTL Lëtzebuerg
En Donneschdeg den Owend war zu Räichel e alkoholiséierten Automobilist schëtzeg an eng Kontroll geroden. Um Fridhaff war en anere Chauffer um Wee op d'Tankstell entschlof hannert dem Steier.
Update: 03.07.2026 18:08
© Police Lëtzebuerg

Op der N23 huet d'Police en Donneschdeg eng Vitesskontroll duerchgefouert. Um Enn dovu sollt nach e presséierte Chauffer laanscht d'Beamte rennen. Nodeems dëse gestoppt war, huet sech erausgestallt, datt en ze vill gedronk hat. Et gouf Protokoll erstallt an e provisorescht Fuerverbuet ordonéiert.

Um Fridhaf war en Donneschdeg den Owend géint 21:40 Auer en Automobilist opgefall, deen opfälleg ënnerwee war. D'Police huet d'Gefier, dat op enger Säit staark beschiedegt war, an der Entrée vun der Tankstell virfonnt. De Chauffer war hannert dem Steier entschlof. Och hei war den Alkoholtest positiv an de Permis fort.

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