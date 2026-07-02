RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Concert vun The OffspringPunkrock vum Feinsten

Claudia Kollwelter
D'US-Punkrock-Band The Offspring huet e Mëttwoch den Owend den Optakt vun den Open-Air-Concerte bei der Luxexpo gemaach an huet de Public mat op eng Zäitrees zréck an d'90er geholl.
Update: 02.07.2026 07:41

The Offspring @ Luxexpo Open-Air (1.7.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

40 Joer Karriär hunn d'Punk-Rock-Legende vun The Offspring antëscht op de Schëlleren an net manner wéi 40 Milliounen Alben huet d'Band ronderëm den Dexter Holland weltwäit verkaf. Kee Wonner, datt do souwuel déi al trei Fans genee wéi eng Partie Virwëtzeger oder einfach Musek-Begeeschterter et sech net huele gelooss hunn, d'US-Band live zu Lëtzebuerg lauschteren ze goen.

De Parking vun der Luxexpo war gutt gefëllt, wann och net ausverkaaft. Ma et huet awer gedauert, bis dass de Public sech vun der Energie vun der Band matrappe gelooss huet. Dat hat och vläicht domat ze dinn, datt et beim Ufank vum Concert a Punkto Volume bëssen u Wuppes gefeelt huet. Mat Klassiker wéi "All I want", "Want you bad" oder "Staring at the Sun" gouf de Publikum zréck an d'spéit 90er an Ufank 2000er versat. D'Comic-Projektiounen, déi ëmmer mol nees um Bildschierm opgetaucht sinn, hunn dee Feeling nach eemol ënnerstrach.

Knapp annerhallef Stonn huet The Offspring gespillt. Keen éiweg laange Set, deen an der Mëtt vun enger Partie Coveren opgemëscht gouf, vu Black Sabbath zum Beispill mee och souguer vun engem Taylor-Swift-Cover. Virun allem awer déi deels bësse laang Gespréicher a Gezécks tëscht dem Dexter Holland an dem Gittarist Noodles hätten a mengen Ae roueg kënnen duerch deen een oder aneren zousätzlechen Titel ersat ginn.

Déi gréissten Hits huet d'Band sech bis zum Schluss gehalen, a bei "Pretty Fly (for a white guy)" oder "Self Esteem" war d'Freed, de Spaass an d'Power vun der Band dann och endlech op d'Leit iwwergesprongen an den Héichpunkt vum Concert erreecht.

Eng gelonge Mëschung aus Nostalgie, Punkrock an engem ofwiesslungsräiche Bünebild, déi bewisen huet, datt The Offspring och haut nach eng exzellent Live-Band ass. En erfollegräichen Optakt vun den Open-Air Concerte bei der Luxexpo, dee Loscht op méi mécht.

Déi komplett Setlist vum Concert:

Come out and play // All I want // Want you bad // Looking out for #1 // Staring at the sun // Hit That // Original Prankster // Hammerhead // Make it all right // Bad Habit // Electric Funeral // Paranoid // Crazy Train // In the Hall of the Mountain King // Love Story (Taylor Swift Cover) // Walla Walla // Gotta get away // Why don’t you get a job? // Pretty Fly (for a white guy) // The Kids aren’t alright // You’re gonna go far, Kid // Self Esteem

Am meeschte gelies
Och zu Lëtzebuerg ukomm
Police a Parquet warne viru geféierlechem Internet-Phänomeen
"Kee Problem mat Ventilatoren", zwou Spueren nees op
Déi gemellten Dampentwécklung am Tunnel Grouft war warscheinlech just Stëbs, deen obgewierbelt gouf
Wéinst "Trafic d'influence"
Cargolux muss 1,15 Milliounen Euro Strof bezuelen
"Katastroph fir Industrie-Standuert Lëtzebuerg"
Indorama Ventures mécht Site zu Stengefort definitiv zou
Antwerpen (B)
Feier an Héichhaus, Police mellt Schwéierblesséierter, op d'mannst 5 Doudeger
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Concert-Preview
Den Open-Air-Summer zu Lëtzebuerg
Fotoen
Am Takt
Tyra, Riverflow & Dapple Rose
Audio
Rock am Gaart
RTL bréngt am Summer Musek an Äre Gaart
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1988: Steffi Graf, CD, Seoul 88
Audio
De Clive Davis am Februar 2026 op engem Gala am Virfeld vun de Grammy Awards
Stoung hannert Stare wéi Aretha Franklin a Bruce Springsteen
US-Musek-Mogul Clive Davis am Alter vu 94 Joer gestuerwen
1
33. Editioun
Waarm Temperaturen, haart Musek a gutt Stëmmung op der Diddelenger Fête de la Musique
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.