RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Concert-PreviewDen Open-Air-Summer zu Lëtzebuerg

Claudia Kollwelter
De Summerfeeling ass definitiv zu Lëtzebuerg ukomm! An dat net just wéinst den hëtzegen Temperaturen, mee och well vun e Mëttwoch un eng helle Wull u Concerten ënner fräiem Himmel ufänken a sech duerch de ganze Summer zéien. Mir hunn der e puer erausgepickt.
Update: 01.07.2026 15:00
Um Robbie Williams Concert 2023.
© Emile Mentz

8 Concerte bei der Luxexpo

Vu Katy Perry iwwer Lenny Kravitz bis bei de Paul Kalkbrenner stinn an de nächsten zwou Wochen um Parking virun der Luxexpo international Gréissten op der Bün. Et ass antëscht schonn dat 5. Joer hannerteneen, datt den Atelier Open-Air-Concerten am Juli um Kierchbierg organiséiert. Wéi bei de viregten Editioune sinn och dëst Joer grouss international Nimm dobäi, déi ee sech net entgoe soll loossen.

Optakt mécht e Mëttwoch den Owend, den 1. Juli, d’US-Rockband "The Offspring". D’Punk-Rocker aus Kalifornien ware scho méi wéi ee Mol op Besuch am Grand-Duché a wäerten no sëllege Concerten an der Rockhal ganz bestëmmt och bei der Luxexpo um Kierchbierg fir gutt Stëmmung suergen. Zanter iwwer 40 Joer gëtt et d’Band ronderëm de Sänger a Gittarist Dexter Holland elo schonn a mat 10 Studio-Albe wäerte se sécherlech e Repertoire hunn, dee grouss genuch ass, fir hire Fans eng zolidd Show ze bidden.

Zweete groussen Highlight um Kierchbierg dierft wuel sonndes de 5. Juli de Concert vun "Gorillaz" sinn. Fir d'lescht stoung d'Formatioun ronderëm de Museker Damon Albarn 2022 op der Bün vun der Rockhal. Mam neien Album "The Mountain", deen Ufank dëst Joer eraus komm ass, dierf de Public gespaant sinn op eng Mëschung tëscht neien Tracks an natierlech Klassiker wéi "Feel Good Inc." oder "Clint Eastwood". Gespaant dierf ee virun allem op hir Show sinn, déi een op d'mannst an der Vergaangenheet ëmmer an eng aner Welt andauche gelooss huet.

Dënschdes de 7. Juli trëtt dann den "Jamiroquai" bei der Luxexpo op, an dat am Kader vun enger ganz spezieller Tournée. D'Band feiert nämlech 30 Joer vun hirem Kult-Album "Traveling without moving" an d’Fans kënne sech op al Lidder wéi "Virtual Insanity" a "Cosmic Girl" freeën.

Gedanzt gëtt ganz bestëmmt och den Dag drop, den 8. Juli, wann de Lenny Kravitz d’Bün wäert rocken. No zwee Optrëtter an der Rockhal - 2019 fir d'lescht - suergt d’Rock-Ikon bei egal wéi engen Temperaturen et deen Dag dobausse wäerte sinn, sécher fir hëtzeg Stëmmung.

Fotoe vum leschte Joer:

Green Day @Luxexpo (30.6.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Sting @ Luxexpo (1.7.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Justin Timberlake rockt d'Luxexpo Open Air! (8.7.25)

Um Dënschdeg war d'Luxexpo Open Air "the place to be" fir all d'Fans vum amerikanesche Superstar Justin Timberlake. Am Kader vu senger "Forget Tomorrow World Tour + JT Live 2025" huet hien eng onvergiesslech Show geliwwert. Pünktlech um 21:00 Auer ass de Justin Timberlake mat senger Band op d'Bün geklommen. De Bünebild war lieweg a faarweg. Eng riseg LED-Mauer huet fantastesch Visueller gewisen an d'Luuchten hunn all Lidd perfekt ënnerstrach. Dem Timberlake seng Presenz war direkt spierbar – sou huet d'Publikum vun der éischter Minutt u voll matgerappt an d'Stëmmung war direkt um Héichpunkt. Op senger Setlëscht stoung eng genial a flott Mëschung aus neien Titele vu sengem leschten Album an all senge grousse Klassiker. Hits wéi "Cry Me a River," "SexyBack," an "Mirrors" hunn d'Luxexpo zum Kachen bruecht. Wat dunn de grousse Parking um Kierchbierg an eng riseg Party verwandelt huet.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Festival de Wiltz

Ma net just um Kierchbierg trieden an de nächsten Deeg a Woche grouss international Museker op, och zu Wolz kritt de Public sou munches am Kader vum "Festival de Wilz" gebueden. Zu den Highlights do zielt definitiv de Concert en Donneschdeg den Owend, 2. Juli, vum Keanu Reeves senger Band "Dogstar". Mat hirem fonkelneien Album "All In Now" si si dëse Summer op sëllege Festivallen uechtert Europa op Tournée. De Concert zu Wolz am wonnerschéine Kader vum Amphitheater ass dofir eng ideal Geleeënheet se vu ganz no ze gesinn an e gutt Stéck méi intim ze erliewen.

Fotoe vum leschte Joer:

Skunk Anansie um Festival de Wiltz (16.7.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Abtei Neimënster

Den Atelier organiséiert dann dëst Joer awer och fënnef Concerten an der Abtei Neimënster am Gronn. Optakt vun deene Concerte mécht Freides den 3. Juli de "Moby", deen iwwregens 2011 schonn ee Mol am Neimënster opgetrueden ass. Eng wonnerbar Kuliss fir eng Live-Show, déi vill versprécht an eng Mëschung vun al bekannte Lidder mat och méi neien Téin.

Méi douce Téin ginn et Donneschdes den 9. Juli mat "Beirut". Virun 10 Joer war d’Indie-Band schonn ee Mol am Grand-Duché, deemools an der Rockhal. Hir melancholesch, nostalgesch Musek wäert an der Abtei nach eemol méi verstäerkt zum Virschäi kommen a suergt bestëmmt fir eng ganz speziell Atmosphär, déi een net verpasse soll.

Fotoe vum leschte Joer:

Louane @ Abtei Neimënster (18.7.24)

Duerch Castingshow "The Voice" bei eisem franséischen Noper, ass déi jonk Künstlerin bekannt ginn.  An der ausverkaafter Abtei Neimünster stoung d'Sängerin eleng ouni Band op der Bün an huet sech selwer mat Piano, Gittar a Bass begleet.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Concerten, Festivaller, an an an....

Nieft de ville Concerte bei der Luxexpo oder der Abtei Neimënster ass de Weekend vum 3. bis de 5. Juli awer zum Beispill och nach de Kinneskwiss Loves mat ënnert anerem Concerte vun der Lëtzebuerger Formatioun "Englbert" oder dem belsche Singer-Songwriter "Milow".

Fotoe vum leschte Joer:

Open-air Concert "Kinnekswiss loves" (6.7.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Enn Juli dann, vum 24. bis de 26., ass och erëm traditionell den Echterlive Festival, mam Headliner "James Morrison", dee säin neien Album do wäert presentéieren.

Fotoe vum leschte Joer:

Concert vum Nico Santos um Echterlive (27.7.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

E Bléck dann och nach bis an den August, wou wéi ëmmer den E-Lake Festival ass. Vum 7. bis den 9. August ass de Programm wéi all Joers ganz variéiert mat ënnert anerem de Lëtzebuerger Artisten "De Läb", "The Disliked", "Ultra World" oder och nach "Nea Lone".

Fotoe vum leschte Joer:

e-Lake festival: Elektronesch Beats hunn um Samschdeg dominéiert (9.8.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Fir all Musek-Begeeschterten dierft de Summer op alle Fall net langweileg ginn. D'Offer ass extrem grouss an och extrem variéiert a jidderee misst op eng Manéier oder déi aner op seng Käschte kommen. Mir wäerten Iech bei eis Online iwwer eng ganz Partie vun de Concerte souwuel Fotoe wéi och Artikele liwweren, fir de Fall, wou dir net konnt dobäi sinn oder einfach nach eemol e Concert Revue passéiere wëllt.

Am meeschte gelies
Police judiciaire enquêtéiert zu Märel
"Police sot, ech bräicht keng Angscht ze hunn"
Video
Etüd vu Schwäizer Bank UBS
Bal all sechsten Erwuessenen zu Lëtzebuerg ass Millionär
Fotoen
23
Op Schlass Bierg
Zweet "Garden Party" ouni Grande-Duchesse
Video
Fotoen
2
Martine Deprez iwwer strukturell Erausfuerderungen
Canicule an de Spideeler: "Mir waren nach net wierklech preparéiert"
Video
Audio
19
Decisioun fir d'Saison 2026/27
Girondins Bordeaux gëtt vun all de Competitiounen ausgeschloss
Weider News
Editioun a Bulgarien
Kanada ass beim Eurovision Song Contest 2027 dobäi
D'Lëtzebuerger Sprooch dokumentéieren
Infolux sicht no Leit fir Transliteratioun vun historesche Froebéi
Podcast RTL BicherLies
Am "Kräizverhéier": de Krimi-Auteur a Prix-Laurence-Laureat Romain Haas
Audio
Fir Grouss a Kleng
Bis den 12. Juli ass Summer-Kiermes zu Diddeleng
Fotoen
Vum 23. Juli bis 8. August
Déi 40. Editioun vum City Open Air Cinema
Intebinni, Vullemätti, Muertentrëppelesch
Am neie Band "Lëtzebuerger Wuertschatz" geet et ëm Frechheeten
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.