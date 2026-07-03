RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

43. EditiounDéi Ettelbrécker Foire agricole ass offiziell lancéiert

Claude Zeimetz
D'Däichwisen zu Ettelbréck sinn zanter Freideg de Moie fest a Bauerenhand. Um 9 Auer huet déi 43. Editioun vun der Foire agricole hir Dieren opgemaach.
Update: 03.07.2026 15:23

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Erwaart gi sech bis e Sonndenowend bei schéinstem Wieder eng 50.000 Leit. Den Ufank hu moies traditionell d'Schoulklasse gemaach. Am ganze goufen 3.500 Kanner mat hiren Enseignanten zu Ettelbréck empfaang. A fir si an déi vill aner Familljen, déi de Weekend nach dierfte laanschtkommen, hunn d'Aussteller ganz vill verschidden Ateliere parat.

D'Foire agricole gëtt et elo schonn 43 Joer a si huet sech vun enger Bauerenausstellung zu engem eenzegaartegen Aushängeschëld vun der Lëtzebuerger Landwirtschaft entwéckelt. Alles an allem stellen dëst Joer eng 380 Aussteller hir Wueren aus. Vun Déieren, iwwer Liewensmëttel, bis hin zu Landwirtschaftsmaschinnen natierlech, mä et geet wäit doriwwer eraus. D'Anne Dirske, eng vun de Responsabele vum Organisatiounscomité a Cheffe de projet aus dem Lycée agricole:

"De groussen Deel vun Aussteller, déi heihinner kommen, déi kommen all Joers heihinner. An et muss ee soen, do gëtt ee schonn eng grouss Famill, wann een dat esou ausdrécke kann. Mir hunn awer all Joers - an do si mer awer och frou drëms - ëmmer nei Aussteller, och aus dem Ausland. An dat mécht eis vill Freed, well mer einfach gesinn, dass och fir d'Aussteller d'Foire ganz interessant ass. An do kucke mer, dass mer se alleguer hei an den Däichwisen ënnert eng Plaz kréien."

Op der Foire agricole dierfen awer och ganz klassesch Elementer, wéi national an international Concoursen, wou déi schéinsten a beschte Béischte gekréint ginn. Déi kruten e Freideg de Moien, ier et lassgoung, nach dee leschte Schlëss, wéi de Frank Recken vu Convis erkläert

"E bëssen dru geschuer, dat heescht, mir maachen eenzel Hoer, déi ze vill sinn, ewech an déi aner gi ropgekämmt, déi aner gär erofgekämmt. Mam Kämmen, wenn s de dräi Zentimeter Hoer hues, kanns de e bëssen an der Breet an der Längt e bësse spillen an natierlech d'Leit wëllen hir Béischte propper presentéieren, et soll jo eng Reklamm fir de Betrib sinn. Et sinn hir wäertvoll Béischte vum Betrib, déi hei stinn an dofir passen d'Leit scho gutt drop op."

Dëst Joer steet d'Foire agricole ënnert dem Motto "Reconnect". Et geet speziell drëms, d'Liewensmëttelproduktioun an déi lokal Lëtzebuerger Produzenten an de Fokus stellen an hinnen d'Méiglechkeete ginn, fir ze weisen, wat se alles Guddes maachen. An engem Kontext, wou de Weltmarché ville Baueren et dacks schwéier mécht a vu Bréissel wuel an den nächste Jore manner Suen dierfte fléissen.

D'Organisateure roden de Leit, am beschte mam ëffentlechen Transport op Ettelbréck ze kommen. Vun der Ettelbrécker Gare fueren extra Trakter-Navetten. Oder et benotzt een ee vun de Park and Riden, zum Beispill um Karelshaff.

D'Claude Zeimetz op der 43. Editioun vun der Foire agricole

Am Replay an am Livestream kënnt Dir d'Foire agricole iwwregens och suivéieren

Livestream de 4. a 5. Juli op RTL.lu an op www.fae.lu
Déi 43. Foire Agricole e Samschdeg vun 10 Auer un am Livestream an dono am Replay

Am meeschte gelies
Joresrapport vun Omega 90 presentéiert
"Wann et wierklech net méi geet, d'Sprëtz, an da si mir ab"
Video
Audio
6
Et ass offiziell
De Julian Nagelsmann ass net méi däitsche Bundestrainer, Gespréicher mam Jürgen Klopp
26
Südfrankräich
3.000 Leit wéinst Bëschbränn evakuéiert
Nationale Basketball
Sparta Bartreng zitt Dammenekipp zeréck
11
Military Challenge 2026
38 Ekippen hu sech um an am Stauséi gemooss
Video
Fotoen
0
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Internationale Wärungsfong
Lëtzebuerger Staatsschold kéint bis 2031 zolidd klammen
Iwwergang an den All-IP-Reseau
Lescht sougenannten "EWSD"-Anlag ausser Betrib geholl
Fotoen
0
Auto géint Bam
Schroen Accident e Freideg de Moien zu Rodange beim Roudenhaff, SAMU am Asaz
Fotoen
Eng Fleegerin kuckt wärend der Hëtzt no enger 97 Joer aler Fra.
Rappell am Kader vun Hëtztwellen
Leit iwwer 75 Joer kënne sech weiderhi fir gratis Betreiung aschreiwen
37 nei Attachéë ginn agestallt
D'Justiz verstäerkt weider hiert Personal
Reckeng op der Mess
Zwee Blesséierter no Kollisioun tëscht Auto a Minibus
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.