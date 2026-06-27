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Rock am GaartRTL bréngt am Summer Musek an Äre Gaart

Rosa Clemente
Fabienne Zwally
Anouk Siebenaler
Mir sichen déi schéinste Gäert am Land, fir vun do aus live ze senden.
Update: 27.06.2026 11:00
© RTL (Archiv)

Lued Famill, Kolleegen an Noperen an a mir suerge fir een eenzegaartegen Owend mat engem Live-Act vun enger Band/Sänger(in) an ärem Gaart.

Mellt Iech bei eis !
 
Hutt Dir ee gefleegte Blummegaart, ee schéine Weier, oder eng flott Grill-Plaz?

Fir eis Magazin-Live-Sendungen an der leschter Woch am Juli wiele mir jeeweils déi schéinste Gäert eraus a stellen do fir een Owend eise Studio op.
 
Wéini? Een Owend (19 Auer) an der Woch vum 28. bis den 31. Juli.
Wie kënnt? Eng RTL-Ekipp an eng Museksgrupp/Kënschtler(in)

Mellt Iech u bis de 6. Juli a schéckt eis eng Foto vun Ärem Gaart eran.  
 
Mir freeën eis op iech!

Dir wëllt wëssen, wat Iech erwaart?

Hei e puer Impressioune vun der Editioun 2024.

Gaarden-Tour
Zu Zolwer bei der Famill Hemmer
Gaarden-Tour (2)
Zu Stroossen bei der Famill Mukhamediev
Gaarden-Tour (3)
Zu Wëntger bei der Famill Scholtes
Gaarden-Tour (4)
Am Blummendall bei der Famill Breden

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