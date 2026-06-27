Lued Famill, Kolleegen an Noperen an a mir suerge fir een eenzegaartegen Owend mat engem Live-Act vun enger Band/Sänger(in) an ärem Gaart.
Mellt Iech bei eis !
Hutt Dir ee gefleegte Blummegaart, ee schéine Weier, oder eng flott Grill-Plaz?
Fir eis Magazin-Live-Sendungen an der leschter Woch am Juli wiele mir jeeweils déi schéinste Gäert eraus a stellen do fir een Owend eise Studio op.
Wéini? Een Owend (19 Auer) an der Woch vum 28. bis den 31. Juli.
Wie kënnt? Eng RTL-Ekipp an eng Museksgrupp/Kënschtler(in)
Mellt Iech u bis de 6. Juli a schéckt eis eng Foto vun Ärem Gaart eran.
Mir freeën eis op iech!
Hei e puer Impressioune vun der Editioun 2024.