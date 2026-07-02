De CGDIS krut en Donneschdeg de Moien ëm 1:08 Auer en Accident op der A13 Richtung Péiteng am Tunnel Markusbierg gemellt. Hei goufen zwou Persoune verwonnt, nodeems zwee Autoe sech ze pake kruten. D'Ambulanze vu Beetebuerg, der Stad a vu Réimech, sou wéi de Samu vun Esch an d'Pompjeeë vu Réimech a Kanech waren op der Plaz.
Ee Blesséierte gouf et e Mëttwoch am fréien Owend dann nach ëm 18:20 Auer zu Eech an der Rue de Muhlenbach, wou eng Persoun vun engem Auto ugestouss gi war. Hei war d'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad am Asaz.
Eng Kollisioun tëscht zwee Autoe war et dann e bësse méi spéit ëm 20:24 Auer an der Rue Prinicpale zu Neihaischen ginn. Heibäi ass awer keen ze Schued komm.
Zu Branebuerg um Fischbacherhof hat et dann nach e Vegetatiounsbrand ginn an zu Hoen an der Rue de Steinfort hat ee Schäffche gebrannt. Och hei gouf et jeeweils kee Blesséierten.