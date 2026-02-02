RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am TaktNeiegkeete vum EDSUN a Serge Tonnar

Loïc Juchem
An der Emissioun am Takt steet d'Lëtzebuerger Musek am Mëttelpunkt, all Méindeg leeft d'Emissioun tëscht 19.30 an 21.00 Auer op Ärem Radio.
Update: 03.02.2026 06:22
© RTL Grafik

Den EDSUN war beim Loïc Juchem am Studio an huet seng nei Single “Late Night Smokin” presentéiert. Et ass e verdreemte Song iwwer Léift, déi een déif a sech dréit – ouni de Courage ze hunn, doriwwer ze schwätzen. Den EDSUN fänkt intim Momenter an, déi sech wéi e Paradäis ufillen, och wa se wësse loossen, datt se net fir ëmmer unhalen. Tëscht der Rou vun de spéide Nuechten an dem fréie Moie schwankt de Song hin an hier. De Song ass en Deel vum EDSUN senger kommender EP an ass och am Theaterstéck “MOTH” ze héieren, dat dir vum 27. Februar un am Mierscher Theater kucke kënnt. Och iwwert dës Performance hu mir mam Artist geschwat.

Am Takt mam EDSUN

© BEAST RECORDS

De Serge Tonnar ass invitéiert op eng Partie Concerten “an der Däischtert” an der Banannefabrik an der Stad. Den 1. Mäerz ass den éischten Optrëtt. De Concert ass ganz ouni technesch Mëttelen, keng Luuchten a keng Anlag, ganz am Däischteren.

Am Takt mam Serge Tonnar

© MASKENADA

Lauschtert hei nach emol alleguerten d’Lidder aus der Sendung:

Am meeschte gelies
Déidlech Messerattack um Lampertsbierg
Ex-Frënd an Optragsmord onwarscheinlech, Treffe gouf bewosst fixéiert
Video
Fotoen
No déidlecher Messerattack um Lampertsbierg
D'Famill vum verstuerwenen Alicia seet Merci fir d'Ënnerstëtzung
Eng "langweileg Hochzäit"
Mette-Marit vun Norwegen taucht an Epstein-Dokumenter op, äussert sech negativ iwwer Grand-Duc
SAMU op der Plaz
Zwou Persoune bei Kollisioun tëscht Nidderaanwen a Mënsbech blesséiert
Fotoen
Claude Meisch am RTL-Interview
De Sujet Unisex-Toiletten ass net vum Himmel gefall
Video
Audio
92
Weider News
De Luke Pritchard vun "The Kooks" am Interview
"Mir sinn happy, nees zu Lëtzebuerg dierfen ze spillen"
Video
0
De Bad Bunny huet Geleeënheet genotzt, fir och e politesche Message un d'Leit ze kréien.
Historeschen Owend zu L.A.
De Bad Bunny gewënnt Grammy fir "Album of the Year"
1
RTL Hitmaschinn - Zeréck an d'Zäit
1981 - MTV, IBM, Diana & Charles
Audio
Kloer Ënnerstëtzung
Wal-Donnéeë weisen: Eva Marija huet de Luxembourg Song Contest 2026 dominéiert
5
9. Editioun vum Jazz-Festival "RESET"
Aacht Museker aus ganz Europa weisen hiert Talent
Video
Kamrad am RTL-Interview
“A menger Musek stécht quasi alles vu mir dran“
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.