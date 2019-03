Bis de 17. Mäerz ginn net manner wéi 97 Filmer gewisen, aus de Beräicher Fiktioun, Documentaire, Kanner a Jugendfilmer.

An der offizieller Kompetitioun lafen 10 Filmer, d'selwecht vill ginn och „hors compétition“ gewisen, am ganze sinn et 16 Filmer fir de jonke Public, a natierlech och ganz vill Filmer „Made in or with Luxembourg“. Ee vun den Héichpunkten ass schonn direkt en Donneschdeg den Owend fir d'Ouverture vum Lëtzebuerger Filmfestival, wou d'Komedie „Gloria Bell“ vum Sebastián Lelio gewise gëtt ma an der Haaptroll der Julianne Moore.



Wärend dem Festival hunn d'Spectateuren och d'Méiglechkeet, eng Rei Regisseuren, Kameraleit oder Acteure kennen ze léieren, dorënner de britesche Produzent Mike Leigh, dee siwe Mol fir den Oscar nominéiert war.

De Festivalpass kascht iwwregens 30 Euro. Mat dësem Pass kann een all d'Filmer kucke goen. Mat och Leit, déi sou ee Pass hunn, mussen hir Plazen am Viraus reservéieren. Den Ticket fir eng Eenzelvirstellung kascht 7 Euro.

D'lescht Joer goufe ronn 35.000 Visiteuren um Lëtzebuerger Filmfestival registréiert. Fir de Leit elo nach méi entgéint ze kommen an de Festival nach méi ze professionaliséieren, ass dofir 2019 de Motto „All Day Long“. D'Filmer lafen net méi just Owes, mä och scho Moies a Mëttes.