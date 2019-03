32 Schüler aus 17 Schoulen hate sech dem Sujet #identity gestallt. Déi 2 Gewënner fueren op d'International Philosophy Olympiad am Mee an der éiweger Stad.

Déi éischt Lëtzebuerger Philosophie-Olympiad war Mëtt Februar, elo goufen d'Resultater publizéiert:

Iwwer "Gold" dierfe sech freeën: den Tristan Rääk aus der Europaschoul an den Diogo Pinto Nogueira aus dem LGL.

Si vertriede Lëtzebuerg am Mee op der Internationaler Philosophie-Olympiad zu Roum.

Den offizielle Communiqué

Am 15. Februar fand am edupôle in Walferdange zum ersten Mal die Luxembourg Philosophy Olympiad statt. Bei dem vom Cercle de Philosophie a.s.b.l. in Zusammenarbeit mit dem SCRIPT organisierten Event traten 32 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt 17 Schulen des Landes an, ihre philosophischen Fähigkeiten zu messen. Das Thema dieser ersten Ausgabe lautete #identity und bot den Teilnehmern neben der philosophischen Tiefe auch einen gewissen Aktualitätsbezug.

Den Kern des Wettbewerbs bildete das Verfassen eines philosophischen Essays, wofür die Olympioniken 2h Zeit hatten. Es bot sich ihnen ebenfalls die Möglichkeit, dank der vom CGIE bereitgestellten iPads ihre Reflexion auch digital festzuhalten. Ihre Essays wurde nach Kriterien wie Originalität, Strukturierung oder philosophisches Verständnis des Themas bewertet. An den Wettbewerb schloss sich ein gemeinsames Essen mit integriertem Workshop an, im Rahmen dessen die SchülerInnen Gelegenheit hatten, sich über das Thema „Identität" auszutauschen und dergestalt ihre Reflexionen zu erweitern. Die Resultate dieses Workshops wurden in einem abschließenden Diskussionskreis vorgetragen und besprochen.

Die Award Ceremony fand am 5. März in der Salle Prince Henri des edupôle statt. Alle Teilnehmer durften sich über ein Buchgeschenk sowie eine Teilnehmerurkunde freuen. Zudem wurden 5 Honorable Mentions, 4 Bronze-Medaillen, 3 Silber-Medaillen sowie 2 Goldmedaillen verliehen. Während sich die Bronze- und Silber-Medaillen über einen philosophischen Comic bzw. ein Abonnement für das „Philosophie-Magazin" freuen konnten, kommt den Goldmedaillenträgern die Ehre zu, Luxembourg bei der International Philosophy Olympiad vom 16. bis zum 19. Mai in Rom vertreten zu dürfen.

Liste der Preisträger:

Noms - Lycée - Médaille

Si kruten eng Mentioun.

Nathalie Schroeder LEM Honorable Mention

June Hopp EPF Honorable Mention

Ahmet Emre San LTETT Honorable Mention

Leonardo Capus LGE Honorable Mention

Carmella Berchier LCD Honorable Mention

Si krute Bronz.

Séréna Boukelmoun AL Bronze

Kian Frantz LAML Bronze

Luca Nanna LCE Bronze

Denis Hill LGE Bronze

Si krute Sëlwer.

Luke Casey LEM Silver

Pierre Neumaier LHCE Silver

Sadat Hodzic LCD Silver

Gold fir den Tristan Rääk an den Diogo Pinto Nogueira.

Tristan Rääk Europaschoul Gold

Diogo Pinto Nogueira LGL Gold