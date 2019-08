Am drëtten Deel vun eiser Mini-Serie iwwer Skulpturen um Kierchbierg geet et mam Tram weider Richtung Coque.

Hei gesäit een nämlech zwee Wierker vun zwou Lëtzebuerger Artistinnen, déi eng e bësse méi verstoppt an déi aner e bësse méi interaktiv.

Tëscht den Arrêten Nationalbibliothéik an Universitéit läit dann e besonnescht Wierk, e bësse verstoppt an engem Gaart vun zwee Gebaier. D’Skulptur besteet aus Neon-Tüben, déi dann och owes liichten an ass vun der Lëtzebuerger Kënschtlerin Su-Mei Tse kreéiert ginn, enger Kënschtlerin mat chineseschen Originnen.

Den nächsten Arrêt ass bei der Coque, well direkt donieft, um Gebai vum 100,7 hänkt dem Trixie Weis hir digital Auer. Si soll d'Traditioun am ëffentleche Beräich nees e bëssen opliewe loossen. Fréier waren d'Aueren iwwerall, haut huet jiddereen säin Handy dobäi.

Fir déi ëffentlech Gebaier, déiu nei um Kierchbierg gebaut ginn, gëllt den 1% artistique, dat heescht 1 Prozent vum Budget soll an d’Konscht um Bau fléissen. E Beispill dofir ass dem Trixie Weis hir Auer. E groussen Deel vun de Skulpture sinn awer och Investissementer vun den Entreprisen oder Banke selwer.

Déi nächste Kéier geet et dann an de Park vun der Coque, wou d’Skulpture mat der Landschaft verschmëlzen.

Iwwerbléck vun der Serie



