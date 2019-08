Wéi steet et ëm d'Librairien hei am Land? Wou ginn et der nach a wéi hu se iwwert déi lescht Joren evaluéiert?

Ënnert anerem deene Froen gi mer dëse Summer an enger Serie no, an där sech alles ëm eng Partie vun de klenge Librairien hei zu Lëtzebuerg dréint. Mir huelen Iech mat a verschidde Bicherbutteker uechtert d'Land, weisen Iech, wat se ze bidden hunn a wat se vun aneren ënnerscheet.

Serie Librairien: "Bicherkueb"



Nodeems ee mam "LiteraTour" Lies-Festival zanter Joren de Leit d'Freed um Liese vermëttele wëllt, wollt d'Gemeng Beetebuerg e méi permanente Projet op d'Been stëllen: De "Bicherkueb" ass e klenge Bicherbuttek gekoppelt mat enger sozialer Iddi. Geréiert vun der Gemeng, zesumme mam CentButtek, ass et eng Zort Second-Hand-Buttek fir Bicher. Tëscht 1 a 15€ kaschten d'Bicher, déi een an de Regaler fënnt.

Den Erléis geet integral un de CentButtek. En neit Konzept, dat gutt ukënnt. Zanter Juni ass de "Bicherkueb" 2 Deeg d'Woch op a gouf ufanks esou vun Done vu Bicher iwwerrannt, datt se de Moment mol keng Plaz fir zousätzlecher hunn.

VIDEO: Librairie - de Bicherkueb De Bicherbuttek mat enger sozialer Iddi.

Serie Librairien: Wat liesen d'Librairen eigentlech gäre selwer?

Déi Fro huet d'Claudia Kollwelter de Proprietäre vun de klenge Librairen uechtert d'Land gestallt. Nodeems mer Iech d'lescht Woch schonn 2 Coup-de-Coeuren presentéiert hunn, schléisse mer d'Serie iwwert d'Bicherbutteker haut mat 2 weideren of:

AUDIO: Wat liesen d'Librairë gären? / Reportage Claudia Kollwelter

D'Anne Diderich vun der Librairie Diderich huet am Fréijoer dem Ulrich Woelk säi Roman "Der Sommer meiner Mutter" gelies, deen am Joer 1969 spillt an d'Geschicht vun engem klenge Jong zielt.

"Seng Eltere sinn éischter konservativ an hunn e bësse Problemer am Stot. Déi nei Noperen, déi erageplënnert sinn, waren déi lénk geriicht a ganz engagéiert. An do ass dann nach e klengt Meedchen dobäi, dat de Jong léiert, wat Popmusek a Léift ass a wat Gefiller sinn. Dat Ganzt ass absolut net kitscheg geschriwwen, mee et ass eng politesch Geschicht, déi dono awer tragesch endegt."

Vum Portrait vun enger Kandheet an de 60er Joren, da bei eppes ganz aneres. Der Christina Matthieu aus dem ChrisTina's Bicherbuttik vu Wolz hire Coup de Coeur ass nämlech en Thriller - "Totenlied" vum Tess Gerritsen:

"Et geet ëm eng Damm, déi an Italien geet, an e klenge Buttek, an do Gei spillt. Se hëlt en aalt Lidd a fänkt un dat ze spillen. An da geschéie verschidde Saachen - an am Fong geet et am Buch ëmmer zréck an de Krich. Et ass eng Libesgeschicht, déi zeréck bei d'Damm hautdesdaags geet. Et muss een da verstoen, firwat dat Lidd a sou enger héijer Tounlag op der Gei gespillt gëtt. Dat Ganzt gëtt dann erkläert. A wann een d'Buch dann duerchhuet, dann denkt een: Et muss deemools schrecklech gewiescht sinn."

D'Christina Matthieu liest immens gären Thrilleren a spillt och selwer Gei. Viru Joren huet si d'Buch eng éischte Kéier gelies, allerdéngs net fir d'lescht.