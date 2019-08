A mat der Elmira Najafi huet de Bicherbuttek zanter Kuerzem eng nei Gerante, déi net just fir ee Relook gesuergt huet, mä sech weider engagéiert.

Wéi steet et ëm d'Librairien hei am Land? Wou ginn et der nach a wéi hu se iwwert déi lescht Joren evaluéiert? Ënnert anerem deene Froen gi mer dëse Summer an enger Serie no, an där sech alles ëm eng Partie vun de klenge Librairien hei zu Lëtzebuerg dréint. Mir huelen Iech mat a verschidde Bicherbutteker uechtert d'Land, weisen Iech, wat se ze bidden hunn a wat se vun aneren ënnerscheet.

Serie Librairien (1): Alinea

Serie Librairien (1): Den Alinea an der Beaumontsgaass

Den Alinea an der Beaumontsgaass gëtt et zanter 1995. Mam Elmira Najafi huet de Bicherbuttek an der Stad allerdéngs eng nei Gerante. Nieft engem neie Look versicht déi 35 Joer al gebierteg Iranerin och mat Concerten oder anere kulturellen Eventer, en neie Public unzezéien an och der Stammclientèle vun der Stater Libraire Neies ze bidden.

Déi nei Responsabel ass houfreg op de gudde Kontakt mat de Clienten an den Austausch, an mécht sech dofir och net weider Suergen iwwert d'Ouverture vun der FNAC Enn dës Joers.

Summer ArtBox - Serie Librairien

Weidere Verlaf

10/08: ChrisTina’s Bicherbuttik

17/08: Librairie Diderich

24/08: De Bicherkueb

31/08: D’Bicherhaischen

07/09: Libraire Zimmer