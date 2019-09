Am Kader vum 5. Gebuertsdag vum Artikuss wat den däitesche Liddermécher Konstantin Wecker zu Zolwer.

Ouni vill Gedäisch huet den Artikuss eng kleng awer intressant Programmatioun an engem Sall vun 650 Plazen. An dee Sall war um Donneschdegowend ausverkaaft fir e Concert mam däitsche Liddermécher Konstantin Wecker.

Konstantin Wecker am Artikuss Den däitsche Liddermécher séngt géint Rassismus a Gewalt.

Zënter 50 Joer ass de Konstantin Wecker en onermiddleche Kämpfer fir Fridden a Fräiheet a géint Rassismus, Krich, Populismus a Bornéiertheet. De Konstantin Wecker wiert sech, awer net mat de Fäischt, mä mat Musek a Poesie, jo och mat Zäertlechkeet wéi hie seet a séngt.

Hien versicht säi Publikum matzehuelen op de Wee vum friddleche Widderstand géint alles, wat de Mënsche Leed an Ënnerdréckung bréngt. Wiert iech, et ass ni ze spéit, sou säi Message.

De Konstantin Wecker ass ëmginn vu kongeniale Museker: Dem Jo Barnikel um Piano an dem Fany Kammerlander um Cello. Dem Wecker seng Lidder schmëlzen ëmmer e bëssen dohin, an do eegent sech de Klang vum Cello wonnerbar. D'Wierder si mol haart a bäissend, mol lyresch romantesch, mä hannendrun stécht ëmmer d’Persoun Konstantin Wecker deen déi hallef Saachen haasst.