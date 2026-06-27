RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Alter vun 71 JoerKonschthistoriker, Kritiker a Curateur Edmond Thill ass gestuerwen

Pierre Jans
D'Konschtwelt trauert ëm den Edmond Thill.
Update: 27.06.2026 17:51
© RTL-Grafik

Am Alter vun 71 Joer ass den Edmond Thill virun e puer Deeg gestuerwen. Hie war Konschthistoriker, Kritiker an hien huet Ausstellunge curatéiert. An dat vill Jore laang.

Hien huet am Nationalmusée dem Grand Public den Accès zur Konscht méi einfach gemaach an Zesummenhäng erkläert. Den Edmond Thill war och Sekretär vun der Konscht- a Literatursektioun am Institut Grand-Ducal. A Juryen huet hien, deen d'Lëtzebuerger Konschtzeen aus dem Effeff kannt huet, seele gefeelt.

Den Edmond Thill war e Mann, deen an der Konschtwelt hei am Land net vergiess wäert ginn.

Am meeschte gelies
CGDIS deelt mat
Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
No presuméierter Attack op Schëff
USA revanchéiere sech mat Attack op den Iran
Background am Gespréich (27. Juni)
Canicule: Wéi Lëtzebuerg sech un extrem Hëtzt upasse muss
Video
Audio
14
Eeler Leit schützen
Plan Canicule am Altersheem zu Réimech
Basis fir e Friddensofkommes
D'USA, de Libanon an Israel ënnerschreiwe Kaderaccord
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Passepartout um Samschdegowend
D'Berthe Brincour, Backrooms an "Et wor alles wéi ëmmer"
Video
Festival de Wiltz
Vum 26. Juni bis de 17. Juli
De "Festival de Wiltz 2026" mat internationale Staren, neie Formater an onvergiessleche Summermomenter
Fotoen
100 Joer Bachmann
E wibbelegt Wierk
Audio
Nummer 494
En neit Online-Kräizwuerträtsel ganz op Lëtzebuergesch
Prix Servais 2026
De Ian de Toffoli krut am CNL zu Miersch de Präis iwwerreecht
Video
Audio
An de Rotonden
Déi 6. Editioun vun der Triennale Jeune Création
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.