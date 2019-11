Ee kriteschen Audit vu "Value Associates" läit zanter 12 Méint am Tirang.

De Secteur hat no méi Sue gefrot. Déi aktuell 34 Milliounen Euro d'Joer, déi si vum Staat zur Verfügung gestallt kriten, géingen net méi duer goen. De Premier- an Medieminister Xavier Bettel hat dofir schonn am Juli zejoert een Audit bei "Value Associates" an Optrag ginn, dee virun knapp 1 Joer, den 15. November fäerdeggestallt gouf. Zanterhier gouf den Audit weder ëffentlech debattéiert, nach presentéiert.

>>>> De ganzen Audit kënnt Dir hei eroflueden!<<<<

Affär Filmfong (1): Audit

E potentiellen Interessekonflikt vum Produzent Paul Thiltges

„Relation-tiers : Le réviseur a constaté que Monsieur Paul Thiltges est à la fois fournisseur et client du Film Fund, la société «Paul Thiltges Distribution» proposant des services de « stockage » et touchant une rémunération annuelle de 70.200 EUR – pour 2016, et d'un autre côté bénéficiant d'aides financières sélectives en tant que producteur. Le réviseur dit avoir noté l'absence d'un contrat stipulant les conditions de cette collaboration, et fait remarquer qu'il existe un risque de conflit d'intérêt et de fraude sur les actifs du Fonds.“ (S. 33 am Audit) D'Auditeure sinn iwwer den Interessekonflikt net weider „schockéiert“, sou steet et am Audit. Éischtens wär de Problem 2017 geléist gewiescht, zweetens wär et ebe schwéier zu Lëtzebuerg e komplett onofhängegen Acteur ze fannen. Dat ass awer eng Aschätzung, déi een a Fro stelle muss. Allerdéngs steet och nach am Audit, dass nach ëmmer een Interessekonflikt kéint bestoen.

Hallefwourechte vum Premier Xavier Bettel

Den CSV-Deputéierte Félix Eischen wollt doropshi vum Premier an enger Question parlementaire gewuer ginn, firwat am Audit keng weider Analys iwwer dës Interessekonflikter gemaach gouf an ob de Minister den Audit un de Parquet viruginn hätt. Dem Xavier Bettel seng Äntwerte waren:

„Dem Minister si keng esou Konflikter bekannt.“

„Et kritt kee Produzent e Salaire als Beschäftegte vum Filmfong.“

„Esou Undeitunge sinn dem Minister net bekannt an och net am Audit mentionnéiert.“

De Xavier Bettel huet manifestement den Audit net gelies oder hien huet d'Wourecht net gesot. D'Reaktioun vum Félix Eischen:

„Da kréien ech als Äntwert, "Et kritt kee Produzent e Salaire als Beschäftegte vum Filmfong". Pardon. Et steet do. Elo kann dat vläicht sinn, dass dee kee Salaire krut. Hie krut eng Remuneratioun, hie krut eng eemoleg Indemnitéit oder wéi mer et och ëmmer wëllen nennen. Mee hie krut awer Suen. Dat fannen ech zum Beispill als éierlech Äntwert oder als respektabel Äntwert op eng Fro, déi ee sech stellt, well een déi Saachen do kritt, fannen ech kee Respekt vis-à-vis vum Froesteller, wann ee sou eng Äntwert kritt. Well dat do stëmmt jo net. Dat do stëmmt net.“

De Paul Thiltges ass keen Onbekannten an daucht an eise Recherchë méi wéi eemol op. D'Fro vum Interessekonflikt huet sech net just 2016 gestallt, mee op d'mannst och 2014 an 2015, wou hien d'Aufgab hat, am Numm vum Filmfong Lëtzebuerger Filmer am Ausland ze promouvéieren a strategesche Marketing ronderëm Festivaller opzebauen.

Gläichzäiteg hat hien d'Kap u vum Produzent a seng zwou Produktiounsfirmen Paul Thiltges Distributions an Juliette Films kruten am Ganzen 9,5 Milliounen Euro an där kuerzer Zäit.

Eng "Konzentratioun vu Muecht" beim Direkter Guy Daleiden

Eng weider Kritik, déi am Audit kloer formuléiert gëtt, ass déi um Direkter vum Filmfund Guy Daleiden. Den DP-Mann steet zanter 20 Joer – eleng- un der Spëtzt vun dësem Etablissement public.

„La présence du directeur du Film Fund au sein du Comité de sélection a été soulevée par certains producteurs. [... ] inquiétudes par rapport à une forme d'omniprésence et d'une concentration de pouvoirs trop forte pouvant influencer les allocations en leur défaveur.“ (S. 47 am Audit)

Et wier opfälleg, dass hien eleng – ouni Restriktioun – Accès op d'Konte vum Filmfong hätt. Dat confirméiert d'Bank ING am Audit. Op deene Konten hätten Enn 2017 knapp 49.500 Euro gestanen.

Och bei der Selektioun vun deene Projeten, déi finanzéiert ginn, huet den Guy Daleiden eng zentral Roll. Hie sëtzt zesumme mat der Vizedirektesch, dem Karin Schockweiler, am Comité de sélection, wou nieft hinnen, nach 3 weider Membere kënne setzen. Pro Joer verdéngen d'Memberen aus dem Comité, deen d'Filmprojeten aussicht, ongeféier 20.000 Euro, präziséieren d'Auditeuren.

Méi Suen fir de Filmfong trotz Mëssstänn am Audit

Et ass mëttlerweil genee 1 Joer hir, dass de Premier Minister een Audit vu "Value Associates" iwwer de Filmfong krut. Eng Beroderfirma déi ënner anerem och dem Manuel Baldauff gehéiert. Zanterhier gouf weder ëffentlech debattéiert, nach erkläert. Ma am Staatsbudget, deen de Finanzminister Pierre Gramegna Ufank Oktober deposéiert huet, gesäit een, dass de Filmfong progressiv méi Suen kritt:

2018 waren et ronn 34 Milliounen Euro d'Joer, dëst Joer scho 37 Milliounen Euro an d'nächst Joer soll de Secteur 41 Milliounen Euro kréien.

Just als Verglach, d'Chamber krut dëst Joer 42 Milliounen Euro, d'Philharmonie 21,5 Milliounen Euro an de Mudam krut 8 Milliounen Euro. D'Auditeuren haten sech iwwregens géint eng Erhéijung vum Budget ausgeschwat.

Et sief nach zum Schluss dobäigesot, dass dësen Audit mol net – wéi d'Firma Value Associates erkläert – den internationalen Norme vun engem Audit entsprécht. Et ass ee sougenannte Soft-Audit. Dat heescht, wann ee sech méi Zäit géing huelen an ee méi extensiven Audit géing maachen, da kéinten eventuell nach ganz aner Saachen un d'Liicht kommen.

Genee iwwer déi däreg Saachen geet et an eppes méi wéi enger Woch an eisem Politeschem Mëttwoch op RTL Télé Lëtzebuerg, wou mir d'Fonktiounementer vum Filmsecteur méi genee ënnert d'Lupp huelen.

Zanter 1999 iwwer 400 Milliounen Euro

Joerzéngtelaang konnt de Filmfong mam Support vun der Politik iwwer Millioune Steiergelder fräi decidéieren. De System fonctionnéiert vereinfacht erkläert esou, dass privat Filmproduktiounsgesellschafte 5 Mol am Joer d'Geleeënheet hunn, dem Filmfong Projeten ze presentéieren, fir déi se da bis zu 3,2 Milliounen Euro (November 2017) kënne kréien: jee no Format, Long oder Court métrage, Co-Produktioun oder net, Fiktioun oder Animatioun.

Wien ënnerstëtzt gëtt a wien net - a wéi d'Suen duerno vun de Produktiounsgesellschaften geréiert ginn, gëtt net uerdentlech kontrolléiert. Sou steet am Audit, dass zwar heiansdo Kontrolle vum Filmfong géinge gemaach ginn, mee se wären iwwerflächlech. Donieft misste méi déifgräifend Analysë gemaach ginn, fir notamment déi positiv Resultater z'erklären, déi verschidde Lëtzebuerger Firmen hei am Land hunn.

Et geet der Branche also besser, wéi vill Produzente behaapten.

Zanter 1999 sinn esou bal eng hallef Milliard Euro vum Fonspa „dem Fonds national de la production audiovisuelle“, genannt de Filmfong, verdeelt ginn. Donieft kommen dann nach déi vill Milliounen Euro, déi d'Firmen - virum neien Gesetz vun 2014 - a Form vun „Certificats Audiovisuels“ kruten, also duerch steierlech Vergënschtegungen, eng Zort „tax-shelter“ Gesetz.

Ëmmer méi Filmer gi produzéiert, ëmmer manner Leit gi se kucken

Den Audit gehäit e Liicht op verschidde Mëssstänn, déi bis ewell net esou bekannt waren. Op de Grafike gesäit een zum Beispill dass d'Produktioun vun de Filmer an de leschten 10 Joer exponentiell geklommen ass, ma genee sou extrem an déi aner Richtung ass den Interessi vun de Leit gefall. 3,5 Prozent vun de Lëtzebuerger Residente kucken sech just 1 Mol am Joer e Lëtzebuerger Film un an awer gëtt drop an derwidder produzéiert.

Et ass keen onbekannte Phänomen schreiwen d'Auditeuren:



«Production Push» : Le producteur semble produire indépendamment de la demande de marché et de la consommation réelle. Une fois le projet terminé, il encaisse sa marge indépendamment du succès.“ (S.70 am Audit

Dat heescht also, d'Firme produzéiere riicht weider en serie Filmer, well hir Gewënnmarge an de Subside vum Staat schonn dran ass. Ob de Film duerno Succès huet oder am Tirang lant, ass ganz egal.

Keen noweisbare wirtschaftlechen Notzen

D'Produzenten an och de Filmfong justifiéiere sech ëmmer domadder, dass d'Produktioun vu Filmer awer schliisslech e wichtege wirtschaftlechen a kulturellen Impakt op de Grand-Duché huet. Vu sougenannte „Retombées économiques“ ass rieds. Déi konnten awer de facto nach vu kengem nogewise ginn, och net am Audit.

«La mesure des retombées économiques est un sujet complexe. Ni les acteurs du secteur, ni le Film Fund, ni le STATEC n'ont pu fournir des données corroborant la thèse de retombées fortes et d'effets multiplicateurs élevés»“ (S.7 am Audit)

Et feelt u Professionalitéit

E grousse Problem gesinn d'Auditeure vum Filmfong virun allem bei der Professionalitéit vum Secteur, déi misst verbessert ginn. D'Spezialiste weise sech souguer iwwerrascht iwwer d'Verhale vun de Produzente géintiwwer dem Fong.

„Nous avons été frappés par une attitude proche de l'assistanat : attente de base d'être servi pour les montants demandés, mais pas nécessairement en mesure de répondre à des questions de base concernant le processus de levée de fonds au-delà du Luxembourg.“ (S.43 am Audit)

Dat féiert natierlech zu enger kompletter Ofhängegkeet vum Staat.