Den Interessi un der offizieller Lëtzebuerger Orthografie, déi e Freideg presentéiert gouf, ass därmoosse grouss, dass elo scho muss nobestallt ginn.

E Freideg de Mëtteg gouf um Educatiounsministère déi completéiert Versioun vun der Lëtzebuerger Orthografie presentéiert. Déi fënnt een um Internetsite vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch, wou ee sech duerch d'Reegele klicken oder se direkt als PDF-Datei erofluede kann.

D'Lëtzebuerger Orthografie als PDF

Et gëtt se awer och op Pabeier - gratis. An do war d'Nofro risegrouss, well um ZLS-Stand op de Walfer Bicherdeeg goufen e Samschdeg ronn 950 Exemplairen u Visiteuren, déi sech dofir interesséiert hunn, verdeelt. Fir de Sonndeg bleift nach e Stock vun zirka 350 Bicher, duerno kann ee sech op eng Bestell-Lëscht androen, wat och ewell e Samschdeg den Owend néideg war, wéi nach just ee Buch um Stand war.



Déi offiziell Orthografie dierft ganz geschwënn nogedréckt ginn, esou sinn op d'mannst eenzel Tweeten ze interpretéieren.



Et sinn der nach e puer do fir e Sonndeg, mir huelen awer Commanden op an drécken direkt no.



Merci fir deen iwwerwältegenden Interessi a fir d’Vertrauen! https://t.co/ggPQ150Vys — Luc Marteling (@LucMarteling) November 16, 2019

Et war vill lass um Stand vum Zenter fir d‘Lëtzebuerger Sprooch op de Walfer Bicherdeeg: Orthografie, Quiz, LOD 📚 hei e puer Andréck vun haut 🌟 ...mir sinn och muer nees fir Iech do an der Hal 2 ✌️ pic.twitter.com/UMWVVUfa6A — Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch (@den_ZLS) November 16, 2019

Iwwer den Online-Bestellformulaire op zls.lu sollen nämlech och schonn iwwer 250 Commanden erakomm sinn.