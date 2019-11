D’Walfer Bicherdeeg sinn de Rendez-vous, fir all d’Leit déi gär liesen an och d'RTL-Dictée ass ewell e feste Bestanddeel vun dësem Evenement.

E Sonndeg wäert de Jemp Schuster zu Walfer, am groussen Zelt, direkt nieft dem Centre Culturel Prince Henri déi 25. Editioun vun der RTL-Dictée alauden, déi am Kader vun de Walfer Bicherdeeg organiséiert gëtt.

Dësen Evenement, dee fir vill Leit schonn e feste Rendez-vous an der Kulturzeen ass, huet an de leschte Joren ëmmerhi bis zu 12.000 Visiteure gezielt. Um Weekend vum 16. a 17. November fannen d'Passionéierter vun der Lecture op ronn 100 Stänn eng ganz Rei Bicher aus den In- an Ausland, donieft ginn och Liesungen, Workshoppen a Concerten ugebueden.

D'Editioun dëst Joer steet ënnert dem Motto "Mir feieren d'Buch" en Vue vun den 25. Joer Walfer Bicherdeeg. D'Organisateuren hu sech fir de Gebuertsdag och nach déi eng oder aner Iwwerraschung afale gelooss, ënner anerem sinn d'Visiteuren, Aussteller a Frënn vun de Bicherdeeg no 18 Auer an d'Festzelt fir eng "Buchparty" invitéiert.

PDF: De Programm vun de Walfer Bicherdeeg 2019

E Sonndeg vun 10 Auer u steet wéi gewinnt d’RTL-Dictée zu Walfer am groussen Zelt nieft dem Centre Prince Henri um Programm. Bei 4 Diktater kann ee sech versichen:

um 10.15 Auer: op Lëtzebuergesch, virgelies vum Jemp Schuster

um 10.45 Auer: op Däitsch, virgelies vum Roland Schumacher

um 11.10 Auer: op Franséisch, virgelies vum Jean-Claude Frisch

um 11.35 Auer: op Englesch, virgelies vum Lisa Burke



Jiddereen, dee matschreift, kritt e Buch a fir déi mat de mannste Feeler ginn et Akafsbongen am Gesamtwäert vun 1.000 Euro.

D'Präisiwwerreechung ass tëscht 14h30 a 15 Auer.

Mir streamen natierlech och nees Live vun der Plaz. D'RTL-Dictée kann een deemno op RTL.lu an op der App mat suivéieren. Wéi gewinnt, kënnt dir d'Tester no all eenzel Dictée och nees online noliesen.

Als kleng Preparatioun op d'RTL-Dictée hate mer en Donneschdeg eng SMS-Dictée organiséiert, fir déi mir ee klenge Saz preparéiert haten an deen eis Nolauschterer per SMS konnten eraschécken.

Eng kleng SMS-Dictée op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch