D'Grënnung an d'Missioun vum Filmfong, d'Entwécklungen am leschte Joer, een Audit, eng Erhéijung vum Budget a vill oppe Froe ronderëm Irregularitéiten.

An den 80er Jore waren et eng Handvoll Idealisten, déi Lëtzebuerger Filmer produzéiert hu mat éischter amateurhafte Moyenen. 1990, ënnert der Regierung Santer, war de politesche Wëllen do fir nieft Diffusioun duerch RTL an Astra, och Produktioun ze maachen. Doduerch ass ee Filmsecteur entstane mat haut ëm di 1.000 Beschäftegten, Realisateuren, Produzenten, Schauspiller, Techniker a Firme ronderëm, déi dovun ofhänken.

De Filmfong ënnerstëtzt audiovisuell Produktiounen duerch finanziell Hëllefen, iwwerhëlt di ganz Verwaltung dovunner, och mat Koproduktiounen am Ausland, a mécht Promotioun fir d’Filmer heiheem an am Ausland wéi zum Beispill um Lëtzebuerger Stand vum Festival vu Cannes.

D‘Zorte vun Hëllefe sinn am Laf vun de Jore geännert ginn. Audiovisuell Zertifikater sinn 2014 ofgeschaaft an duerch direkt Hëllef ersat ginn. Am Comité de sélection, deen iwwert d’Aiden decidéiert, sëtzen haut 5 Leit, déi sech 5 mol d’Joer gesinn, fir ze jugéieren, wéi ee Film wéi eng Hëllef kritt. De Budget vum Filmfong fir 2020 läit bei 41 Milliounen Euro. Dëst Joer waren et 37 Milliounen.

Zanter der Kreatioun vum Fong sinn iwwer 500 Millioune staatlech Hëllef gefloss.

Vum Audit bis zum Spezialrapport vun der Cour des comptes

An de leschte 5 Joer ass net just d’Zuel vun den Entreprisen am Lëtzebuerger Filmsecteur, ma och d’Projeten, déi agereecht gi fir eng Aide à la production ze kréien ëm 35 Prozent geklommen. De Kuch gëtt fir all Mënsch ëmmer méi kleng, dofir huet sech de Secteur dat ganzt lescht Joer staark gemaach, méi Budget vun der Regierung ze kréien.

Mee 2018: De Premier- a Medien-Minister Xavier Bettel huet een Audit iwwer de Filmfong an Optrag ginn.

November 2018: Déi definitiv Versioun vum Audit läit der Regierung vir.

Mäerz 2019: D'Online-Medie-Plattform Reporter thematiséiert d'Mëssstänn am Audit.

Politesch Reaktiounen? Just eng Question parlementaire vum CSV-Deputéierte Félix Eischen, deen Detailer wollt gewuer ginn.

4. November 2019: Den Audit gëtt op hei op der Antenne thematiséiert.

11. November 2019: Pressekonferenz vum Premier Minister Xavier Bettel zesumme mat de Responsabele vum Filmfong an dem Auditeur Manuel Baldauff vu Value Associates, wou politesch Recommandatiounen, déi mam Secteur wärend engem Joer ausgeschafft gi waren, presentéiert goufen. Virop soll op méi Qualitéit gesat ginn. Donieft gouf am Filmfong ee Poste kreéiert, fir Statistiken iwwer de Secteur ze produzéieren an domadder fir méi Transparenz ze suergen, och d'Kommunikatioun mat de Produzente soll verbessert ginn.

11. November 2019: Budgets- a Kontrollkommissioun an der Chamber: Deputéiert huelen d’Decisioun à l'unanimité fir d’Cour des comptes, also de Rechnungshaff, domadder ze beoptragen e Spezialrapport iwwer de Filmfong ze maachen. Wéi weit den Rapport soll goen a wéi déif soll gefuerscht ginn, misst nach gekuckt ginn.

12. November 2019: Mediekommissioun um Krautmaart: d'Deputéiert fuerdere méi Kontroll. Déi Kéier awer net vum Filmfong, ma vun de Produktiounsbetriber selwer. De Xavier Bettel huet dozou gesot, hien hätt keen Problem domadder, dass d’Gesetz iwwer de Filmfong entspriechend geännert gëtt.

Irregularitéiten, déi scho laang am Raum stinn

Wéi ginn d'Steiergelder vun de private Produktiounsfirmen agesat? Bis ewell hunn offiziell 3 Boîtte Faillite deklaréiert. Anerer konnte quasi a leschter Minutt gerett ginn.

De Fall Carousel 2005

Besonnesch uerg war an dem Kontext d'Faillite vun „The Carousel Picture Company S.A.“ 2005, déi jorelaang vum Filmfong subventionéiert gouf. Do ass intern sou Munches schif gelaf, wéi eis och een auslännesche Produzent erkläert huet, deen e puer mol mat Carousel zesummegeschafft huet. De Reproche ass den vun opgeblosene Budgeten a falsche Rechnungen. D'Faillite ass iwwregens bis haut net clôturéiert. Iwwer 150 Entreprisen a Persoune sinn op hire Käschten a Milliounenhéicht sëtze bliwwen.

Systematesch Abusen op Filmsetten?

De Filmfotograf Steve Braun, dee vun 1986-2017 op Lëtzebuerger Produktioune geschafft huet, sou wéi eng sëlleg aner Leit hunn eis vun Abusen erzielt, déi si bei Filmproduktioune systematesch observéiert hätten. Et wären zum Beispill Wäiner kaaft ginn, deier Autoen oder Film-Dekor. D'Rechnunge goungen un de Filmfong, ma d'Saache si bei de Produzenten doheem gelant, sou beschreift et de Fotograf.

Gefuddelt bei der Punkte-Verdeelung?

Den Joy Hoffmann ass keen Onbekannten am Lëtzebuerger Filmsecteur. De Filmkritiker souz selwer tëscht 2009 an 2012 am Comité de lecture vum Filmfong an huet zum Beispill matkritt, dass bei der Verdeelung vu Punkten, déi fir Lëtzebuerger Participatioun verdeelt ginn an un déi Suen gekoppelt sinn, gefuddelt gouf. „Wanns de do eng Nieweroll an engem Film has oder an enger auslännescher Co-Produktioun, da krus de souvill Punkten. An do ass onwarscheinlech gefuddelt gi mat Rollen, déi als Nieweroll presentéiert gi sinn, wou se awer schlussendlech nëmmen eng Kéier duerch den Ecran gelaf sinn an ee Wuert gesot hunn, wat effektiv keng Nieweroll war.“, sou de Joy Hoffmann.

Schlecht Paie fir Statisten, Figuranten an Stagiairen

12 Stonnen Deeg fir 60 Euro. Onbezuelten Iwwerstonnen, ma och mat onbezuelte Stagë gi vill Leit ausgenotzt.

De Personnage Guy Daleiden

Eng aner "Schwieregkeet" ass déi, dass bis ewell just eng eenzeg Persoun eleng déi zentral Roll un der Spëtzt vum Filmfong – iwwregens engem Etablissement public – huet: den Direkter Guy Daleiden. Den DP-Mann sëtzt zesumme mat der Vizedirektesch, dem Karin Schockweiler, am Comité de sélection, also den Comité, deen eraussicht, wéi eng Filmer Sue kréien. D'Auditeure gesinn doranner kee Problem. De Joy Hoffmann, dee selwer am Comité de lecture souz, fënnt dës Präsens schwiereg.

Déi eng kréien, déi aner net?

Am Secteur héiert een alt mol de Reproche, dass e klenge Krees vu Produzenten iwwerduerchschnëttlech dacks vun den Hëllefe profitéiert. Anerer kéimen ni, respektiv manner dacks bäi.

Och am Audit steet: „Malgré le nombre important de sociétes de production au Luxembourg, c'est une dizaine de sociétés qui consomment l'esentiel des AFS: Samsa, Iris Productions, Fabrique d'images, Bidiibul Productions, Mélusine Productions, Paul Thiltges Distributions, Calach, Tarantula, Amour Fou, Deal Productions (par ordre décroissant)."

Nu kann ee sech dann awer d'Fro stellen, wéi déi eng 5-6x kënne beim Filmfong passéieren an duerno Sue kréien an Anerer net.

Sue ginn net zeréckbezuelt?

Souwuel am ale wéi och am neie Gesetz vun 2014, steet dran, dass d’Aiden, déi vum Fong ausbezuelt ginn am Prinzip „intégralement remboursables” sinn. De Fong huet awer och d’Recht – dem Gesetz no - fir déi Zommen, déi eigentlech missten zeréckbezuelt ginn, ze moduléieren oder souguer ganz falen ze loossen.

2017 goufe Ronn 33 Milliounen Euro un Filmprojete verdeelt. Dat Joer goufen awer just knapp 19.000 Euro zeréckbezuelt. Dat sinn 0,06 Prozent vun den 33 Milliounen Euro. Och aner Jore war den Chiffer, deen zeréckbezuelt gouf extrem déif. 2016 goufe genee 1.593 Euro op engem Total vu 37 Milliounen zeréckbezuelt.

Dobäi kënnt dann nach een aneren Avantage fir d’Produzenten: wann 10 Joer laang näischt zeréckbezuelt gouf, da schreift de Filmfong d'Suen automatesch ganz of. Déi Sue verfalen deemno. Donieft geet de Fong och dovun aus, dass keen Cent zeréckkënnt. Am Bilan vun 2017 vum Filmfong stoung deemno eng Zomm vun Ronn 143 Milliounen Euro, déi potentiell net kéinten zeréckbezuelt ginn.

Auslännesch Co-Produktiounen?

Zum Beispill hunn jo vill Leit vun der Serie "Bad Banks" héieren. Déi ass hei um RTL gelaf, op ZDF, op ARTE a gouf an iwwer 30 Länner verkaf. Dat ass eng Co-Produktioun mat der Lëtzebuerger Produktiounsfirma Iris. Do komme Suen eran. Ma d'Fro ass kommen déi Suen duerno an iergendenger Form zeréck op Lëtzebuerg? De Bilanen no, net.

Een anert gutt Beispill ass déi bekannte Franséisch-Belsch-Lëtzebuergesch Co-Produktioun "Le tout nouveau testament", deen fir x Präisser nominéiert war an och e Golden Globe gewonnen huet. Dëse Film ass mat der Lëtzebuerger Boîte Juliette Films gemaach ginn a krut zum Beispill 2014 1,8 Milliounen Euro vum Filmfong. Am Box Office huet dës Produktioun 14,2 Milliounen Euro agespillt. Et kann ee sech och hei nees d'Fro stellen, kommen iergendwann Suen zeréck op Lëtzebuerg?