Vill Stars hunn an der Nuecht op e Sonndeg bei engem virtuelle Benefice-Concert géint d'Corona-Pandemie matgemaach.

D'Show huet am ganzen 8 Stonne gedauert an iwwer 100 Museker a Kënschtlerinnen sinn opgetrueden.

D'Rolling Stones, d'Billie Eilish, de Paul McCartney, den Elton John oder och nach d'Taylor Swift goufe per Livestream aus hirer Stuff zougeschalt. Och mat derbäi de Stevie Wonder, d'Alanis Morissette, den John Legend, d'Jennifer Lopez, de Chris Martin, den Andrea Boccelli, de Pharell Williams, d'Lizzo oder d'Céline Dion.

35 Milliounen US-Dollar goufe mat dëser Aktioun gesammelt: Suen, déi un de Sozialfong vun der Weltgesondheetsorganisatioun ginn.

Organiséiert gouf d'Show vum Lady Gaga an der Hëllefsorganisatioun Globel Citizen.

BEST OF



DE GANZE CONCERT AM REPLAY

D'Lëscht vun den Artisten, déi matgemaach hunn

1. Deel

Adam Lambert, Andra Day, Angèle, Anitta, Annie Lennox, Becky G, Ben Platt, Billy Ray Cyrus, Black Coffee, Bridget Moynahan, Burna Boy, Cassper Nyovest, Charlie Puth, Christine and the Queens, Common, Connie Britton, Danai Gurira, Delta Goodrem, Don Cheadle, Eason Chan, Ellie Goulding, Erin Richards, FINNEAS, Heidi Klum, Hozier, Hussain Al Jasmi, Jack Black, Jacky Cheung, Jack Johnson, Jameela Jamil, James McAvoy, Jason Segel, Jennifer Hudson, Jess Glynne, Jessie J, Jessie Reyez, John Legend, Juanes, Kesha, Lady Antebellum, Lang Lang, Leslie Odom Jr., Lewis Hamilton, Liam Payne, Lili Reinhart, Lilly Singh, Lindsey Vonn, Lisa Mishra, Lola Lennox, Luis Fonsi, Maren Morris, Matt Bomer, Megan Rapinoe, Michael Bublé, Milky Chance, Naomi Osaka, Natti Natasha, Niall Horan, Nomzamo Mbatha, P.K. Subban, Picture This, Rita Ora, Samuel L Jackson, Sarah Jessica Parker, Sebastián Yatra, Sheryl Crow, Sho Madjozi, SOFI TUKKER, SuperM, The Killers, Tim Gunn, Vishal Mishra et Zucchero.

2. Deel

Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lady Gaga, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong’o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, Usher et les Rolling Stones.