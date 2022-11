Den Direkter vum Filmfong mécht, wat e wëll an de Verwaltungsrot léisst e gewäerden. Dat sot d'CSV-Deputéiert Diane Adehm.

D'Union Luxembourgeoise de la Production Audiovisuelle – kuerz ULPA - an d'Association Luxembourgeoise des Producteurs d'Animation – kuerz ALPA XR – schreiwen an engem gemeinsame Communiqué, dass zanter 2018 vill Problemer beim Filmfong, déi an zwee Rapporten thematiséiert gi waren, gereegelt gi wären.

Deslescht war jo virop de Spezialrapport vun der Cour des Comptes an der Diskussioun, deen heefeg diskutéiert Mëssstänn beim Filmfong confirméiert hat. De Rechnungshaff hat d'Gestioun vum Etablissement public bis 2018 ënnersicht.

En Dënschdeg hat d'CSV-Deputéiert Diane Adehm, déi Presidentin vun der zoustänneger Budgetskontrollkommissioun ass, hei op der Antenn gesot, de Filmfong-Direkter Guy Daleiden géif maachen, wat e wëll. No enger éischter Sëtzung no der Publikatioun vum Spezialrapport haten och d'Deputéiert vun alle Parteie betount, beim Filmfong wäre Saachen aus dem Rudder gelaf an et misst nogebessert ginn.

An net méi grad zwou Woche sinn de Guy Daleiden an d'Presidentin vum Verwaltungsrot Michèle Bram an d'Chamberkommissioun invitéiert.

D'ULPA an d'ALPA XR, déi zwee Acteuren aus dem Secteur, hoffen op en éierlechen Debat an dass d'Film- an Animatiounsprojeten och weiderhin ënnerstëtzt ginn.