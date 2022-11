D'CSV-Deputéiert a Presidentin vun der Budgetskontrollkommissioun um Krautmaart war en Dënschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

Den Direkter vum Filmfong mécht, wat e wëll an de Verwaltungsrot léisst e gewäerden. Dat sot d'CSV-Deputéiert Diane Adehm. D‘Presidentin vun der Budgetskontrollkommissioun war eis Invitée vun der Redaktioun. Si huet eng ganz Rei Mëssstänn opgezielt, déi am Spezialrapport vum Rechnungshaff festgehale goufen. D‘Konte vum Etablissement public géingen no Laun geréiert ginn, zum Beispill fir Aarbechtsiessen ze finanzéieren an d‘Sue géingen einfach op de Konten stockéiert ginn [aktuell 73 Milliounen Euro an trotzdeem géing de Filmfong am Bilan annuel ëmmer uginn, dass si keen Eegekapital hätten n.d.l.r]. Et wiere souvill Irregularitéiten, dass si se mol net all opziele kéint, sou d‘Invitée. De Filmfong hätt och een externe Consultant engagéiert ginn, fir d‘Promotioun vun de Lëtzebuerger Filmer am Ausland ze maachen, ouni dass de Posten jee ausgeschriwwe ginn wier. Den géing also monter kasséieren, 615.000 Euro [tëscht 2015-2018 n.d.l.r] ouni, dass e Kontrakt géing virleien, kritiséiert d‘CSV-Deputéiert.

Restaurantskäschte gi vum Filmfong bezuelt

Den Direkter vum Filmfong Guy Daleiden huet och schonn op de Rapport reagéiert a gesot, d‘Cour des comptes hätt ni gesot, dass eppes falsch wier. Si géinge just Observatioune maachen. Dorop äntwert d‘Diane Adehm, dass de Rechnungshaff ganz neutral an objektiv géing schaffen an drop opmierksam mécht, dass et Reglementer a Virschrëfte beim Staat ginn, notamment wat d‘Restaurantskäschten ugeet a wéini een dierf Aarbechtsiessen maachen an do géing sech den Direkter Guy Daleiden einfach net drun halen. Hien géing iesse goen, wéini hien wéilt an duerno géing dat vum Filmfong bezuelt ginn.

Vill "waarm Loft" vum Xavier Bettel

Ferm Kritik gouf et och un d‘Adress vum Medien- a Premierminister. Scho virun 3 Joer wieren dës Problemer an engem Audit thematiséiert ginn, de Xavier Bettel hätt deemools zwar vill versprach, awer näischt gemaach, sou d‘Invitée.

An zwou Woche kommen d'Presidentin vum Verwaltungsrot d‘Michèle Bram an den Direkter vum Filmfong de Guy Daleiden an d'Budgetskommissioun, fir Ried an Äntwert ze stoen. Ma och de Medieminister misst geschwënn eng Kéier kommen an Tacheles schwätzen, wat en dann elo mat deem Etablissement public wëlles hätt. Well wat do geschitt wier vläicht legal, awer moralesch net vertrietbar.

Genuch Sputt do fir eng Steierreform

Op d'Steierreform ugeschwat, sot d'CSV-Deputéiert, dass ee weiderhin fuerdert, datt dës direkt misst kommen. D'Leit géifen déi aktuell d'Cadeauspolitik vun der Regierung mat hirer Lounsteier bezuelen. Déi géing nämlech all Joer wuessen an eleng 2022 géing de Staat 900 Milliounen Euro Lounsteier méi kréien wei zejoert. Et wier also genuch, Sputt do de Leit eppes zeréckzeginn, wann d'Recetten am Budget esou géinge spruddelen. Déi Leit, déi net vill verdéngen, missten entlaascht ginn a fir déi, déi vill verdéngen, misst e Spëtzesteiersaz agefouert ginn vu 45 Prozent, sou d‘Diane Adehm.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.