E Freideg hat de Palmade en uergen Accident am Department Seine-et-Marne provozéiert, dat ënnert der Wierkung vu Kokain. 3 Persoune goufen uerg blesséiert.

Zu den Affer gehéieren eng schwanger Fra vu 27 Joer, déi hiert Kand doduerch verluer huet, en 38 Joer ale Mann an e Kand vu 6 Joer.

Nodeems d'Doktere confirméiert hunn, dass dem Komiker säin Zoustand net méi sou schlëmm wier, koum hien a Garde a vue, wou hien dann och kéint befrot ginn.

E weidere Passagéier, deen am Auto vum Palmade souz, hat sech direkt nom Accident aus der Bascht gemaach. De Affekot vun dësem Mann huet sech bei den Enquêteure gemellt a matgedeelt, dass säi Client sech wäert presentéieren. Dës Persoun an eng weiblech Persoun, bei där hien iwwernuecht soll hunn, goufe scho vun der Police verhéiert. Et soll sech beim Mann ëm en 33 Joer ale Marokkaner handelen.

Zwee vun den dräi Affer nom Accident, dat vum Pierre Palmade provozéiert gouf, sinn nach ëmmer an der Reanimatioun. Geschitt ass dësen Accident e Freideg géint 7 Auer owes, dat op der D372 bei Villiers-en-Bière. Wéi et heescht, soll de Palmade en aneren Auto frontal ze pake kritt hunn, dat wéi gesot ënner Kokain-Afloss.

Beim Accident gouf och de Komiker selwer blesséiert. Wéi et säitens senger Schwëster heescht, géif hie sech "schummen" a wier prett fir "d'Konsequenze vu sengen Doten" ze droen an dofir riicht ze stoen.