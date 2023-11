Eis franséisch Noperen hu schonn decidéiert, wie si beim ESC 2024 a Schweden wäert vertrieden. De Kandidat fir Lëtzebuerg steet Enn Januar fest.

E Mëttwoch huet de Chef vun der franséischer ESC-Delegatioun matgedeelt, datt de Sänger Slimane, dee scho dräi eenzel Alben an en Album als Kooperatioun mam der Sängerin Vitaa erausbruecht huet, Frankräich wäert den 11. Mee zu Malmö vertrieden. Untriede wäert de Sänger mam Lidd "Mon amour", datt e Mëttwoch den Owend dem franséische Publikum wäert presentéiert ginn. De 34 Joer ale Sänger ass duerch déi franséisch Versioun vun "The Voice" 2016 entdeckt ginn a schreift a komponéiert seng Lidder all selwer.

Frankräich ass domadder eent vun den éischte Länner, wat hire Kandidat fir d'Eurovisioun scho presentéiert huet. Eenzeg Zypern (Silia Kapsis), Griicheland (Marina Satti) an d'Belsch (Mustii) waren hei méi séier.