E Samschdeg den Owend war am Groussen Theater an der Stad d'Präisiwwerreechung vum Lëtzebuerger Filmpräis 2023.

D'Soirée am Groussen Theater gouf vun der Anne Simon an dem Jeff Schnicker inzenéiert a vun de Schauspiller Magaly Teixeira a Max Thommes moderéiert.



Eisen RTL-Journalist Julien Marcy hat am Virfeld mam President vum Filmfong, dem Guy Daleiden, geschwat, dee verroden huet, dass deen een oder anere wäert iwwerrascht sinn iwwert d'Resultat.

Optakt vum Lëtzebuerger Filmpräis 2023 Virun 20 Joer gouf den Evenement an d'Liewe geruff. Den 11. November ass déi 10. Editioun an dat mat där eng oder anerer Iwwerraschung bei de Gewënner.

D'Gewënner vum Owend a Biller:

André Dziezuk - Bescht Originalmusek / © Jenny Fischbach / RTL Loïc Collignon - Beschte kreative Bäitrag an engem Animatiounsfilm / © Jenny Fischbach / RTL Amandine Klee - Beschte kreative Bäitrag an engem Film oder enger Dokumentatioun / © Jenny Fischbach / RTL La Valise rouge vum Cyrus Neshvad - Beschte Kuerzfilm / © Jenny Fischbach / RTL Filmreakter Quickies - Bescht Serie oder Transmedia-Produktioun / © Jenny Fischbach / RTL Missing Pictures vum Clément Deneux - Bescht XR-Wierk / © Jenny Fischbach / RTL Where is Anne Frank vum Ari Floman - Bescht Co-Produktioun fir en Animatiounsfilm / © Jenny Fischbach / RTL Corsage vum Marie Kreutzer - Bescht Co-Produktioun fir e Film oder eng Dokumentatioun / © Jenny Fischbach / RTL Kommunioun vum Jacques Molitor - Beschte Lëtzebuerger Fiktiouns- oder Animatiounsfilm / © Jenny Fischbach / RTL



E Sonndeg den Owend um 19 Auer kënnt Dir d'Biller an d'Reaktioune vun de Gewënner an de Gewënnerinnen an enger Spezial-Emissioun op der Tëlee gesinn.

D'Laureaten an d'Gewënner (bold markéiert) am Iwwerbléck: