D'Preselektioun fir d'Participatioun vu Lëtzebuerg beim ESC kënnt an déi nächst Etapp. Ronn 500 Lidder si gelauschtert a gutt 300 Artiste passéiert.

Nom Casting-Opruff an der Preselektioun steet deemno den nächste grousse Schratt un, déi sougenannten Auditions. Ëm 70 Lidder sinn um Enn iwwreg bliwwen an eng 50 Kënschtler, dorënner eng Rei, déi hei am Land schonn etabléiert sinn.

Et gëtt deemno sou lues spannend.

Nodeems an enger éischter Phas eng RTL-Produktiounsekipp d'Lidder selektionéiert huet, leeë mer d'Bewäertung elo an d'Hänn vun enger internationaler Jury. Esou ass garantéiert, dass an engem klenge Land wéi Lëtzebuerg déi gréisstméiglech Neutralitéit kann agehale ginn. Wien do iwwerzeege kann, gëtt Uganks Dezember devoiléiert.

Munch Kënschtler hunn net schlecht gestaunt iwwert d'Konditiounen, déi een huet missen erfëllen, fir sech iwwerhaapt mol kënne fir den europäesche Gesangsconcours unzemellen. Nieft dem Krittär, dass ee minimum muss 16 Joer al sinn, muss ee vun dësen dräi Krittären zoutreffen: et muss een d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn oder et muss een dräi Joer hannerteneen am Grand-Duché gewunnt hunn. Oder et kann een noweisen, dass een e Lien zu der Lëtzebuerger Kulturzeen, respektiv der Musekszeen huet. Dat heescht, et huet ee scho missen op nationalem Niveau an der Musekswelt aktiv sinn oder reegelméisseg mat kulturellen Institutiounen zesummeschaffen.

Iwwer 500 Lidder koumen eran a gutt 300 Artisten hate sech gemellt. Déi ausgewielte Sängerinnen a Sänger mussen elo mat hire Lidder d'Jury iwwerzeegen a wäerten dann de 27. Januar nächst Joer an enger Live-Show aus der Rockhal op RTL Tëlee Lëtzebuerg optrieden. Deen Ament sinn dann och d'Spectateure gefrot fir mat ofzestëmmen, wien eist Land um Eurovision Song Contest 2024 zu Malmö wäert vertrieden. De 7. an 9. Mee 2024 sinn dann déi zwou Halleffinallen an den 11. Mee 2024 ass déi grouss Finall, fir déi Lëtzebuerg sech jo dann och nach muss qualifizéieren.

Exklusiv Andréck fannt Dir de ganzen Dag iwwer op der Instagram-Säit vun RTLeurovision.

Aus wiem besteet den internationale Jury?

Den éischte Member, dee mer Iech virstellen, ass d'Tali Eskholi. Si ass ee ganz bekannte Personnage an der ESC-Welt a war schonn dacks Jurysmember a sëllegen Eurovision-Preselektiounen. Donieft huet si net just d'ESC-Editioun 2019 zu Tel Aviv produzéiert, si war 2021 och Produzentin bei der Wiel zur Miss Universe.

De Christer Björkmann ass e schwedesche Tëleesproduzent, Moderator, war fréier selwer Sänger an huet och beim ESC matgemaach. Hien huet duerno an de verschiddenste Funktioune beim Eurovision Song Contest matgewierkt, huet selwer als Head of Delegation fir Schweden zwee Mol gewonnen - 2012 mam Loreen an 2015 mam Måns Zelmerlöw. Hien ass Produzent vum American Song Contest an huet den ESC 2013 souwéi 2016 produzéiert, eng Funktioun, déi hien och 2024 iwwerhëlt.

De Jan Bors ass en Expert am Produzéiere vu Live-Shows an entwéckelt Entertainment-Formater an Chart-Shows. Hie war Head of Delegation fir d'Tschechesch Republik a Creative Content Producer a Former Senior Content Producer fir Česká Televize.

Een, dee sech ganz sécher an d'Lag vun eise Kandidatinnen a Kandidate ka versetzen, ass de Cesár Sampson, éisträichesche Sänger a Museker. Hien huet Éisträich beim Eurovision Song Contest 2018 zu Lissabon vertrueden an huet do déi drëtt Plaz erreecht. Mat Bünepresenz kennt hie sech méi wéi aus duerch seng Participatioun bei Dancing Stars (Plaz 2) oder nach als "Frechdachs" 2021 bei de Masked Singer Austria.

Zum Schluss hätte mer nach den Alex Panayi, e griichesch-zypriotesche Sänger a Komponist. An Europa gouf hie virun allem bekannt duerch seng zwou Participatioune beim Eurovision Song Contest, hat do virdrun awer scho puer Mol als Background-Sänger fungéiert. Hie staamt aus enger Famill vu Museker, hat eng eege Band (The Vocal Summit) a schwätzt fléissend Griichesch, Englesch a Franséisch. An de leschte Jore war hie besonnesch als Gesangscoach fir ESC-Participanten aktiv.