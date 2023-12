Net just bei eis am Land gëtt sech sou lues op den Eurovison Song Contest 2024 preparéiert, ma och a Schweden.

Kuerz virun de Feierdeeg goufen nämlech och déi éischt Biller vun der grousser Bün an der Malmö Arena op Eurovision.tv verëffentlecht. Eng zentral gehale Bün a Form vun engem Kräiz spréngt engem direkt an d'A, beweeglech LED-Elementer, souguer um Plaffong an der ganzer Hal, suerge fir en 360-Grad-Effekt.

Kreéiert gouf de Bünendesign vum Florian Wieder, dee scho méi wéi eemol fir den ESC geschafft huet, a vum Fredrik Stormby, zwou Gréissten am Staging-Fachgebitt.