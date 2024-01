Déi 8 Finaliste vum Luxembourg Song Contest hunn net just d'Musek gemeinsam, vill vun hinne bréngen eng gutt Portioun Erfarung mat.

Si hunn Erfarung souwuel op enger Bün, wéi och mat Public, ma wéi ass et, sech selwer op enger riseger Leinwand ze gesinn?

Dat konnten den Duo Angy & Rafa Ela, den CHAiLD, den Edsun, de Joel Marques, d'Krick, d'Naomi Ayé, d'Band One Last Time an d'TALI rausfannen. Si waren dës Woch am Studio vun RTL Télé Lëtzebuerg an hu fläisseg un hire Promo-Clippe geschafft.

An hei ee klengen Abléck: