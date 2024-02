Abléck a Réckbléck an d'Villa Louvigny virun de grousse Renovatiounsaarbechten, déi dat nächst Kapitel vum bekannte Gebai alauden.

An Zukunft soll et als kulturellen "Tiers Lieu" reamenagéiert ginn, dat fir artistesch Produktiounen a Kreatiounen. Vun Ugangs den 30er Jore bis Ufank de 90er war RTL an dem markante Gebai am Stater Park doheem, ugangs nach ënnert dem Numm CLR – (Compagnie de Radio Diffusioun) an dem bekannten Radio Luxembourg, hei war d’Gebuertsstonn vun deem, wat haut de gréisste Mediegrupp an Europa ass.

Top Secret: D’Villa Louvigny (8.2.24) © Violetta Caldarelli Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Spéider hat de Gesondheetsministère hei seng Adress. An de ronn 60 Joer RTL-Presenz an der Villa Louvigny goufen et onzieleg historesch Amenter, zum Beispill war och 2 mol de Grand Prix Eurovision de la Chanson am groussen Auditoire, wou soss den RTL-Orchester (haut OPL) doheem war.

Caroline Mart – RTL Journalistin:

"D’Villa Louvigny war eppes immens Familiäres, jiddereen huet kannt, (...) dat war den Ufank, also ass et emotional, schonn e wichtegen Deel vun eisem Liewen!"

D’Violetta Caldarelli huet sech fir dësen Top Secret mat Zäitzeien op Spueresich gemaach.

D’Villa Louvigny huet déi, déi se deemools kennegeléiert hunn, bis haut markéiert. Et gi mat Sécherheet onzieleg Anekdoten, déi ee kéint erauspicken, ënner anerem déi vum méi wéi apaarten Optrëtt vum Serge Gainsbourg a senger Frëndin Bambou oder wéi een d'Kasematten ënnert dem Gebai och nach notze konnt. Déi an nach eng Rei anerer gitt der am Top Secret gewuer.