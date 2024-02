Eng RTL-Ekipp huet hie viru sengem Concert an der Rockhal getraff a seng Sproochkenntnisser am Lëtzebuergesche getest.

Wéi hien ofgechloss huet, fannt Dir am Reportage eraus.

De brittesche Sänger a Songwriter James Blunt war e Sonndeg den Owend nees op Besuch zu Lëtzebuerg- an huet seng Fans alt nees besgeeschtert. Nieft sengen alen, bekannte Lidder wéi "You're Beautiful" , "Goodbye my lover" oder "Same mistake" huet de 50 Joer ale Museker och vill aus sengem neien Album " Who we used to be" gespillt.