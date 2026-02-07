RTL TodayRTL Today
Nei Lëtzebuerger AnimatiounsserieAn "3, 2, 1 – GO" entdecke fënnef Teenager verschidde Sportaarten

Dan Wiroth
Zwee Joer laang ass un der Serie geschafft ginn, an där an all Episod eng aner Sportaart entdeckt gëtt.
Update: 07.02.2026 07:22
An "3, 2, 1 – GO" entdecke fënnef Teenager verschidde Sportaarten
30 Leit hu méi ewéi zwee Joer un der neier Lëtzebuerger Animatiounsserie geschafft.

D’Lëtzebuerger Animatiounsbranche setzt en neit Zeechen: Mat “3, 2, 1 – GO!“ entsteet eng Serie, déi vun Zeilt Production an RTL zesumme produzéiert gëtt. Ronn 30 Fachleit hunn iwwer zwee Joer dru geschafft. Jiddwer Episod erzielt d’Abenteuer vu fënnef Teenager, déi an all Folleg eng nei Sportaart entdecken an ausprobéieren.

Wéi entsteet en digital animéierte Film?

De Reportage weist, wéi vill Kreativitéit an Technologie hannert der Serie stécht: Vum éischte Stréch um Storyboard, iwwer d'3D‑Modeléierung an de Rigging, bis bei de Motion-Capture, wou déi digital Personnagen hir realistesch Beweegunge kréien. Eng spannend Rees duerch d’Welt vun der Animatioun – made in Luxembourg.

